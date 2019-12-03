Коларов: «Горжусь тем, что могу выступать в „Роме“ в возрасте 34 лет»

Сербский защитник «Ромы» поделился мыслями об игре команды и своем желании отыграть еще несколько сезонов.

«Рома» показывает хорошие выступления и должна продолжать в том же духе. Я горжусь тем, что могу выступать здесь в возрасте 34 лет. Могу еще спокойно отыграть четыре сезона.

Когда я переходил в «Рому», то знал, что буду хорошо выступать и смогу развиваться.

Фонсека? Мне нравится его видение футбола и то, как он объясняет нам наши задачи.