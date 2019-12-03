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Коларов: «Горжусь тем, что могу выступать в „Роме“ в возрасте 34 лет»

сегодня, 11:46

Сербский защитник «Ромы» Александр Коларов поделился мыслями об игре команды и своем желании отыграть еще несколько сезонов.

«Рома» показывает хорошие выступления  и должна продолжать в том же духе. Я горжусь тем, что могу выступать здесь в возрасте 34 лет. Могу еще спокойно отыграть четыре сезона.

Когда я переходил в «Рому», то знал, что буду хорошо выступать и смогу развиваться.

Фонсека? Мне нравится его видение футбола и то, как он объясняет нам наши задачи.

Ранее появлялись слухи о том, что Коларов отказался переходить в турецкий «Фенербахче». 

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Все комментарии
Androshin
Androshin
   125 / 1029
сегодня в 12:05
Удачи Коларову!
STVA 1
STVA 1
   79 / 1029
сегодня в 12:00
Молодец!
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