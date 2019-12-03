ГлавнаяНовости

Чеферин нашел способ борьбы с расизмом

сегодня, 11:11

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о том, какие меры будет принимать организация, чтобы бороться с расизмом. 

Мы не делаем достаточно, чтобы плодотворно бороться с расизмом. К сожалению, но последние случаи подталкивают нас к действиям. 

Смотреть на такие инциденты просто отвратительно. Я уверен, что мы можем сделать многое. Ситуация в Европе не становится лучше. 

Наш дисциплинарный комитет должен быть более разносторонним. Мы должны в него привлечь больше чернокожих и женщин. 

Я согласен с тем, что санкции должны быть более жесткими. Но пока я вам не могу сказать больше, мы должны переосмыслить все дисциплинарные нормы. 

Ранее Александер Чеферин обвинил Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в разжигании скандала по национальном признаку. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гвардиола: «Я не хочу никаких игроков в январе»
Сегодня, 12:20 Комментарии4
Де Лигт: «Хотел бы поблагодарить „Аякс“, который многому меня научил»
Сегодня, 12:06 Комментарии0
Коларов: «Горжусь тем, что могу выступать в „Роме“ в возрасте 34 лет»
Сегодня, 11:46 Комментарии2
Дрогба: «Подмигнул Мбаппе и сказал, что он должен взять 4 „Золотых мяча“»
Сегодня, 11:22 Комментарии7
Президент «Барселоны» Бартомеу: «Мои поздравления, Лео»
Сегодня, 10:54 Комментарии2
Модрич: «Месси заслужил „Золотой мяч“»
Сегодня, 10:07 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Binger
Binger
   89 / 1029
сегодня в 12:09
Скоро нужно будет белых защищать.
311
311
   403 / 1029
сегодня в 11:51
Наш дисциплинарный комитет должен быть более разносторонним. Мы должны в него привлечь больше чернокожих и женщин.
А как же заднеприводные?)
За адекватность
За адекватность
   38 / 1029
сегодня в 11:50
Самый действенный метод перестать обращать внимание на эту проблему, и не раздувать из мухи слона. И через некоторое время игроки перестанут ныть, потому, как поймут, что всем фиолетово, а идиоты на трибунах перестанут ухать, потому как будут видеть, что игрокам фиолетово, прессе ну и.т.д тоже. А так это борьба с ветряными мельницами.Как обычно субъективное мнение.
ДСА
ДСА
   183 / 1029
сегодня в 11:45
Негры сами разжигают расизм своим вечным нытьем.
cska plus
cska plus
   7 / 1029
сегодня в 11:41
Самый простой способ переселить негров в Африку.
dzvinka
dzvinka ответил Не верю 90-м
   119 / 1029
сегодня в 11:21
Неужели чернокожие это коренные жители в Европе, чтобы качать в ней свои права? Трудно представить, чтобы сейчас белые такое же делали в Африке.
а ты вот представь себе, ибо Африка почти полностью так и остается в формате колоний белых, просто все замучено через экономическую эксплуатацию.
ZjzoRe
ZjzoRe
   322 / 1029
сегодня в 11:17
с расизмом бороться нужно, но отбирать куда-то людей по цвету кожи - это не расизм?
Igo0rek
Igo0rek ответил Не верю 90-м
   554 / 1029
сегодня в 11:17
Что вообще белому человеку делать в Африке?
Igo0rek
Igo0rek
   554 / 1029
сегодня в 11:17
Расистов становится больше на трибунах, потому что с этой толерантностью подняли дикий хайп. Чернокожие обижаются на это, выходят из себя и по сути люди, которые выкрикивают расистские оскорбления, добиваются желаемого результата.

К слову чернокожие называют нас белыми, почему это не считается расизмом?
Не верю 90-м
Не верю 90-м
   170 / 1029
сегодня в 11:14
Неужели чернокожие это коренные жители в Европе, чтобы качать в ней свои права? Трудно представить, чтобы сейчас белые такое же делали в Африке.
sihafazatron
sihafazatron
   22 / 1029
сегодня в 11:13
скоро в комитете одни негры будут
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100