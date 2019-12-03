Чеферин нашел способ борьбы с расизмом

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о том, какие меры будет принимать организация, чтобы бороться с расизмом.
Мы не делаем достаточно, чтобы плодотворно бороться с расизмом. К сожалению, но последние случаи подталкивают нас к действиям.
Смотреть на такие инциденты просто отвратительно. Я уверен, что мы можем сделать многое. Ситуация в Европе не становится лучше.
Наш дисциплинарный комитет должен быть более разносторонним. Мы должны в него привлечь больше чернокожих и женщин.
Я согласен с тем, что санкции должны быть более жесткими. Но пока я вам не могу сказать больше, мы должны переосмыслить все дисциплинарные нормы.
Ранее Александер Чеферин обвинил Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в разжигании скандала по национальном признаку.
А как же заднеприводные?)
А как же заднеприводные?)
К слову чернокожие называют нас белыми, почему это не считается расизмом?
К слову чернокожие называют нас белыми, почему это не считается расизмом?