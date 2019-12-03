Модрич: «Месси заслужил „Золотой мяч“»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал вручение «Золотого мяча» нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.
Я горд быть на этом празднике, чтобы передать приз Лео Месси, он его заслужил. Мы соперники, а не враги, хотя в футболе дело иногда доходит до крайностей.
Что касается отсутствия Роналду, то я могу говорить за себя. Я рад быть здесь. Футбол — это уважение. Даже если ты не побеждаешь, из уважения к соперникам ты должен быть здесь.
Хотя и не заслужил ЩМ в прошлом году но в отличаи от принцессы ведёт себя как мужик!
Хотя и не заслужил ЩМ в прошлом году но в отличаи от принцессы ведёт себя как мужик!
А по поводу слез, говорят что дым из мангала в глаза попал...
А по поводу слез, говорят что дым из мангала в глаза попал...
Конечно, лично мне хотелось бы отдать мяч ван Дайку, но они оба заслужили. И кому бы ни отдали, всё равно были бы споры.
Конечно, лично мне хотелось бы отдать мяч ван Дайку, но они оба заслужили. И кому бы ни отдали, всё равно были бы споры.
-у него больше всех подписчиков в инсте
-он лучше всех рекламирует шампунь
-мало кто может забить хет-трик литве!
-только благодаря ему юве наконец-то выиграл чемпионат
-за него топит шишанутый
-перед ним даже рэмзи извинился за то, что отобрал гол, который подарил гильерме
-сам Аньелли сказал: «Роналду заслуживает „Золотой мяч“»
......
-у него больше всех подписчиков в инсте
-он лучше всех рекламирует шампунь
-мало кто может забить хет-трик литве!
-только благодаря ему юве наконец-то выиграл чемпионат
-за него топит шишанутый
-перед ним даже рэмзи извинился за то, что отобрал гол, который подарил гильерме
-сам Аньелли сказал: «Роналду заслуживает „Золотой мяч“»
......
Тебе виднее.
Тебе виднее.