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Модрич: «Месси заслужил „Золотой мяч“»

сегодня, 10:07

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал вручение «Золотого мяча» нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.

Я горд быть на этом празднике, чтобы передать приз Лео Месси, он его заслужил. Мы соперники, а не враги, хотя в футболе дело иногда доходит до крайностей.

Что касается отсутствия Роналду, то я могу говорить за себя. Я рад быть здесь. Футбол — это уважение. Даже если ты не побеждаешь, из уважения к соперникам ты должен быть здесь.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
   16 / 1029
сегодня в 12:02
ну он возможно,но ты нет
abramjan
abramjan
   346 / 1029
сегодня в 11:42
заслужил)))..как и ты Лука)))
Морозовский
Морозовский
   9 / 1029
сегодня в 11:25
Модрич намекает, что ему мяч просто так дали.
БарсV
БарсV
   39 / 1029
сегодня в 11:18
Respect, Лука Модрич. Роналду-капризная, взбалмошная девка, которая больше скандалит, чем играет.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   116 / 1029
сегодня в 11:14
Красава Модрич!
Хотя и не заслужил ЩМ в прошлом году но в отличаи от принцессы ведёт себя как мужик!
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил No problem
   114 / 1029
сегодня в 11:06
Обида говорит. Тебе виднее.
а ведь прав он Нурик. Конкретный косяк за Роном, что не пришел поздравить Модрича в прошлом году. Есть такое говнецо за ним. Для меня это бабский поступок был в прошлом году. Заказал вертолет, узнал что не он победил, отменил все и дома сидел. Не по мужски. Из-за этого и слов Роналду про Реал я его хейтил в прошлом сезоне. Щас ровно на него уже.
Ruslan3132
Ruslan3132
   114 / 1029
сегодня в 11:04
Роналду, если Модрича не пришел поздравить в прошлом году, в этом году к Месси пришел бы что ли ))
cielo notturno
cielo notturno
   258 / 1029
сегодня в 11:03
Роналду в этот момент был на шашлыках в Милане, никак не мог приехать в Париж.
А по поводу слез, говорят что дым из мангала в глаза попал...
Klaus-S
Klaus-S
   164 / 1029
сегодня в 10:48
Молодец, Лука. Надо признать что Лео был хорош. Я тут стату посмотрел за прошлый сезон. 51 гол забил, и 15 голевых. Это лихо.
Конечно, лично мне хотелось бы отдать мяч ван Дайку, но они оба заслужили. И кому бы ни отдали, всё равно были бы споры.
cielo notturno
cielo notturno ответил sihafazatron
   258 / 1029
сегодня в 10:40
Перед ним даже тренер извиняется, за то что меняет его каждый матч за плохую игру. Ии по ходу каждый игрок команды перед каждой тренировкой.
ДАША Д
ДАША Д
   253 / 1029
сегодня в 10:39
Урвал свой мяч, теперь очень дипломатично себя ведет.
sihafazatron
sihafazatron
   22 / 1029
сегодня в 10:31
роналду заслужил ЗМ больше всех:
-у него больше всех подписчиков в инсте
-он лучше всех рекламирует шампунь
-мало кто может забить хет-трик литве!
-только благодаря ему юве наконец-то выиграл чемпионат
-за него топит шишанутый
-перед ним даже рэмзи извинился за то, что отобрал гол, который подарил гильерме
-сам Аньелли сказал: «Роналду заслуживает „Золотой мяч“»
......
ermak6848
ermak6848
   219 / 1029
сегодня в 10:26
Лука - Лукавишь однако...
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   121 / 1029
сегодня в 10:24
Респект Луке
No problem
No problem
   899 / 1029
сегодня в 10:19
Обида говорит.
Тебе виднее.
da da da
da da da
   298 / 1029
сегодня в 10:15
а ты нет.
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