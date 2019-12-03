Модрич: «Месси заслужил „Золотой мяч“»

Полузащитник «Реала» прокомментировал вручение «Золотого мяча» нападающему «Барселоны» .

Я горд быть на этом празднике, чтобы передать приз Лео Месси, он его заслужил. Мы соперники, а не враги, хотя в футболе дело иногда доходит до крайностей.

Что касается отсутствия Роналду, то я могу говорить за себя. Я рад быть здесь. Футбол — это уважение. Даже если ты не побеждаешь, из уважения к соперникам ты должен быть здесь.