Паратичи: «Сарри пришел в „Ювентус“ с другим стилем игры»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи поделился мнением о главном тренере команды .

С Аллегри (бывший главный тренер «Юве» - прим.) мы достигли больших успехов, мы должны поблагодарить его. Мы никогда не забудем, что он смог дать нам.

Сарри - другой тренер, он пришел в команду с иным стилем игры, у каждого наставника разные мотивации. У каждого свой стиль, но они оба - два великих тренера.