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Паратичи: «Сарри пришел в „Ювентус“ с другим стилем игры»

сегодня, 09:29

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи поделился мнением о главном тренере команды Маурицио Сарри

С Аллегри (бывший главный тренер «Юве» - прим.) мы достигли больших успехов, мы должны поблагодарить его. Мы никогда не забудем, что он смог дать нам. 

Сарри - другой тренер, он пришел в команду с иным стилем игры, у каждого наставника разные мотивации. У каждого свой стиль, но они оба - два великих тренера.

Ранее Фабио Паратичи заявил, что не совсем согласен с выбором лучшего футболиста года.

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BagioR
BagioR
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сегодня в 10:34
У Сарри стиль какой? Всем и все сливать?
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