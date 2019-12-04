«Свободу ультрас!» - фанаты ЦСКА поддержали болельщиков «Спартака»

Фанатская группировка ЦСКА «Люди в чёрном» выступила с заявлением о задержаниях полицией болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге накануне матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
По ситуации последний дней двух мнений, несмотря на различие в клубных цветах, быть не может. Невероятно мерзко и низко, что руководство одного из клубов использует административный ресурс, чтобы задобрить своего игрока, имеющего отнюдь не самый безоблачный карьерный бэкграунд.
Применяются архаичные принципы коллективной ответственности, десятки невиновных людей вместо того, чтобы вернуться к своим семьям, вынуждены томиться в камерах спецприёмников и зданиях суда. Свободу ультрас!
Кони , хоть Мы бились, бьемся и будем биться, - Молодцы! Главное - самим не начать так делать относительно друг друга! Биться - так биться - по-честному! Чего и делаем! А СбГ - и есть сбг - как в старом анекдоте - "только в ...пу орать" !!!
Кони , хоть Мы бились, бьемся и будем биться, - Молодцы! Главное - самим не начать так делать относительно друг друга! Биться - так биться - по-честному! Чего и делаем! А СбГ - и есть сбг - как в старом анекдоте - "только в ...пу орать" !!!
А должны быть (по их мнению) на 1-м,2-м,3-м и 4-м....)))
Виновники :
1.Судьи
2.Дзюба
...но не сами московские команды...))
А должны быть (по их мнению) на 1-м,2-м,3-м и 4-м....)))
Виновники :
1.Судьи
2.Дзюба
...но не сами московские команды...))
Нужно объеденится против зла с бэкграундом
Нужно объеденится против зла с бэкграундом