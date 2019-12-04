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«Свободу ультрас!» - фанаты ЦСКА поддержали болельщиков «Спартака»

сегодня, 12:34

Фанатская группировка ЦСКА «Люди в чёрном» выступила с заявлением о задержаниях полицией болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге накануне матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

По ситуации последний дней двух мнений, несмотря на различие в клубных цветах, быть не может. Невероятно мерзко и низко, что руководство одного из клубов использует административный ресурс, чтобы задобрить своего игрока, имеющего отнюдь не самый безоблачный карьерный бэкграунд.

Применяются архаичные принципы коллективной ответственности, десятки невиновных людей вместо того, чтобы вернуться к своим семьям, вынуждены томиться в камерах спецприёмников и зданиях суда. Свободу ультрас!

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denmig
denmig
   544 / 1001
сегодня в 13:53
..."двух мнений, несмотря на различие в клубных цветах, быть не может"!
Кони , хоть Мы бились, бьемся и будем биться, - Молодцы! Главное - самим не начать так делать относительно друг друга! Биться - так биться - по-честному! Чего и делаем! А СбГ - и есть сбг - как в старом анекдоте - "только в ...пу орать" !!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил lexazenit_89
   16 / 1001
сегодня в 13:51
Лех, не бери много на себя. Футбол это игра, оставайся человеком, не будь дзюбой
lejnin
lejnin ответил lexazenit_89
   626 / 1001
сегодня в 13:51
Причём сдесь Дзюба ??? Спартачи всегда ведут себя как свиньи мне очень много раз приходилось с этим сталкивался на их матчах с Зенитом и слышал как после того как Зенит забил пятый гол спартачам весь их сектор встал и начал скандировать со сать спартак это я считаю вообще за гранью разумного!!!!
Я отвечал на коммент, где спрашивалось, что должен был сделать этот нехороший человек в такой ситуации....играть в футбол, а не плакаться и обзывать других фашиками...всё остальное к моему комменту не относится и является плодом ваших выдумок )))
Footbolista
Footbolista ответил lexazenit_89
   4 / 1001
сегодня в 13:50
Сдесь не при чем...здесь причем...
lexazenit_89
lexazenit_89 ответил 25процентный клоун
   693 / 1001
сегодня в 13:50
    lexazenit_89
    lexazenit_89 ответил lejnin
       693 / 1001
    сегодня в 13:47
    Причём сдесь Дзюба ??? Спартачи всегда ведут себя как свиньи мне очень много раз приходилось с этим сталкивался на их матчах с Зенитом и слышал как после того как Зенит забил пятый гол спартачам весь их сектор встал и начал скандировать со сать спартак это я считаю вообще за гранью разумного!!!!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       21 / 1001
    сегодня в 13:46
    Московские команды на 2-м,4-м,6-м и 9-х местах...........
    А должны быть (по их мнению) на 1-м,2-м,3-м и 4-м....)))

    Виновники :
    1.Судьи
    2.Дзюба
    ...но не сами московские команды...))
    Antonchik
    Antonchik
       81 / 1001
    сегодня в 13:42
    Сказки тарасовские, свиней никто поддержать не может.
    lexazenit_89
    lexazenit_89 ответил Footbolista
       693 / 1001
    сегодня в 13:40
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Jeck Denielse
         16 / 1001
      сегодня в 13:40
      Джек, про вас Смолов уже все сказал и сказал правду, которую нам обывателям и экспертам не надо знать
      lejnin
      lejnin ответил lexazenit_89
         626 / 1001
      сегодня в 13:38
      А разве фанаты спартака не вывешивали банер с поздравлением сднем рождения Гитлера????!!!
      Недоразвитые есть везде, я их и не защищаю, тоже должны были быть наказаны, но одно дело непонятные фаны на трибуне, а другое - капитан сборной, который должен подавать пример подрастающему поколению
      Морозовский
      Морозовский
         9 / 1001
      сегодня в 13:35
      "Зенит" и его моральные устои позорит город-герой Ленинград, а питиру всё равно.
      Гоша Тамбовский
      Гоша Тамбовский
         49 / 1001
      сегодня в 13:35
      Когда играть перестают и становятся позорищем Европы, всегда ищут административный ресурс.
      lexazenit_89
      lexazenit_89 ответил lejnin
         693 / 1001
      сегодня в 13:35
      А разве фанаты спартака не вывешивали банер с поздравлением сднем рождения Гитлера????!!!
      Морозовский
      Морозовский
         9 / 1001
      сегодня в 13:33
        lexazenit_89
        lexazenit_89
           693 / 1001
        сегодня в 13:33
          ошалевший
          ошалевший ответил Дмитрий Борщев
             239 / 1001
          сегодня в 13:32
          Вести себя нужно нормально и никто тебя не будет трогать. А если ты ведёшь себя как мразь на публичных мероприятиях ты обязан быть отстранён от общества. Оставайтесь людьми! Ведь вокруг вас женщины и дети! Всем Мир✌️
          согласен,зря выпустили кокорина,та ещё мразь
          25процентный клоун
          25процентный клоун
             16 / 1001
          сегодня в 13:32
          Нет слов, респект!
          Нужно объеденится против зла с бэкграундом
          Дмитрий Борщев
          Дмитрий Борщев
             932 / 1001
          сегодня в 13:29
          Вести себя нужно нормально и никто тебя не будет трогать. А если ты ведёшь себя как мразь на публичных мероприятиях ты обязан быть отстранён от общества. Оставайтесь людьми! Ведь вокруг вас женщины и дети! Всем Мир✌️
          cska plus
          cska plus
             6 / 1001
          сегодня в 13:25
          Такого быть не может, проделки федуна.
          lejnin
          lejnin ответил Groove000
             626 / 1001
          сегодня в 13:24
          Приятно видеть поддержку от фанатов соперничающих клубов
          Противостояния на матчах это одно, так и должно быть, но в жизни все мы люди и несправедливость видим вне зависимости от клубных пристрастий
          lejnin
          lejnin ответил Jeck Denielse
             626 / 1001
          сегодня в 13:23
          Деревяха должен был играть в футбол, а не дуться как маленькая девочка и не жаловаться во все структуры "Хнык, хнык, меня обидели, назвали кривоногим, накажите их всех, накажите"...ну а уж после слов про фашистов, кмк, РФС вообще его должен выгнать из сборной
          ошалевший
          ошалевший ответил Jeck Denielse
             239 / 1001
          сегодня в 13:15
            LOpp
            LOpp ответил Groove000
               34 / 1001
            сегодня в 13:14
            Что же теперь скажет Питер Ман, мне прям интересно)
            Питер Ман: наши армейские друзья пошли по кривой дороже. Похоже что в Москве свирепствует свиной грипп.
            Nekit92
            Nekit92
               74 / 1001
            сегодня в 13:14
              spartach091
              spartach091
                 662 / 1001
              сегодня в 13:14
              Такое возможно только в странах 3 мира. Где можно привлечь аж госструктуры
              Groove000
              Groove000
                 35 / 1001
              сегодня в 13:09
              Что же теперь скажет Питер Ман, мне прям интересно)
              Footbolista
              Footbolista ответил Jeck Denielse
                 4 / 1001
              сегодня в 13:09
              При нормальном судействе зенит может обыграть любая команда РПЛ...кроме Сочи, Тамбова и Оренбурга)...
              FCSM всегда первый
              FCSM всегда первый
                 245 / 1001
              сегодня в 13:08
              Зенит с его админресурсом зло российского футбола.
              Groove000
              Groove000
                 35 / 1001
              сегодня в 13:05
              Приятно видеть поддержку от фанатов соперничающих клубов
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