70% билетов уже продано на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге

сегодня, 12:27

Сообщается, что около 70 процентов билетов уже реализовано на матчи Евро, которые пройдут в Санкт-Петербурге.

Первый этап продаж билетов стартовал 12 июня. Еще один этап продаж стартует 4 декабря, когда заявки смогут подать болельщики из стран, сборные которых обеспечили себе участие в турнире. В апреле 2020 года стартует прием заявок от любителей футбола, чьи команды завоевали путевки на чемпионат Европы через стыковые матчи.

Напомним, что сборная России выступит на Евро-2020 в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии.