70% билетов уже продано на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Сообщается, что около 70 процентов билетов уже реализовано на матчи Евро, которые пройдут в Санкт-Петербурге.
Первый этап продаж билетов стартовал 12 июня. Еще один этап продаж стартует 4 декабря, когда заявки смогут подать болельщики из стран, сборные которых обеспечили себе участие в турнире. В апреле 2020 года стартует прием заявок от любителей футбола, чьи команды завоевали путевки на чемпионат Европы через стыковые матчи.
Напомним, что сборная России выступит на Евро-2020 в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии.
Следующим летом 1/5-я часть страны будет у нас...))))
Следующим летом 1/5-я часть страны будет у нас...))))