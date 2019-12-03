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70% билетов уже продано на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге

сегодня, 12:27

Сообщается, что около 70 процентов билетов уже реализовано на матчи Евро, которые пройдут в Санкт-Петербурге.

Первый этап продаж билетов стартовал 12 июня. Еще один этап продаж стартует 4 декабря, когда заявки смогут подать болельщики из стран, сборные которых обеспечили себе участие в турнире. В апреле 2020 года стартует прием заявок от любителей футбола, чьи команды завоевали путевки на чемпионат Европы через стыковые матчи.

Напомним, что сборная России выступит на Евро-2020 в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

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alex074
alex074
   118 / 1024
сегодня в 12:58
Буду пытаться, купить билет 4 декабря. Авось повезёт....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   26 / 1024
сегодня в 12:31
Население Финляндии 5,5 млн человек....
Следующим летом 1/5-я часть страны будет у нас...))))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   17 / 1024
сегодня в 12:29
Надеюсь, те, кто в Сан-Марино костерил Дзюбу, установлены и им в билетах отказано. Нам на Евро нужно единство и сплочённость, а не разборки.
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