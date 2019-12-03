Колобков: «Полиция имела основания для задержания фанатов „Спартака“»

сегодня, 13:07

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что полиция имела основания для задержания фанатов «Спартака» в Санкт-Петербурге перед матчем РПЛ с «Зенитом».

Ранее сообщалось, накануне матча было задержано 86 человек - 81 фанат «Спартака» и пять фанатов «Зенита».