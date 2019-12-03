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Колобков: «Полиция имела основания для задержания фанатов „Спартака“»

сегодня, 13:07

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что полиция имела основания для задержания фанатов «Спартака» в Санкт-Петербурге перед матчем РПЛ с «Зенитом».

Ранее сообщалось, накануне матча было задержано 86 человек - 81 фанат «Спартака» и пять фанатов «Зенита».

На задержания были основания, это работа правоохранительных органов. Есть специальная процедура, если они совершили нарушение, то понесут наказание. Правоохранительные органы в этом будут разбираться. Но это, по сути, вопрос, который не является спортивным.

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Все комментарии
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   103 / 1024
сегодня в 13:53
    Морозовский
    Морозовский ответил Питер Ман
       9 / 1024
    сегодня в 13:35
    Надо было весь сектор задерживать за матерщину в адрес Дзюбы
    Чё, опять отправляли Артемия Сусанина искать?!
    Морозовский
    Морозовский
       9 / 1024
    сегодня в 13:33
    Колопков правильно сказал, что "Зенит" добивается всего не спортивными методами.
    mihaluch
    mihaluch
       64 / 1024
    сегодня в 13:22
    В Тарасовке надо открыть тюрьму для нарушивших закон так называемых фанатов "Спартака".
    311
    311
       377 / 1024
    сегодня в 13:16
    В целом я против полиции, но тут надо смотреть, свиньи же!)
    galem72
    galem72
       159 / 1024
    сегодня в 13:16
    "...на задержания были основания..."

    росгвярдейцы опять от пластикового стаканчика получили "травму" или того хуже, забрало им потрогали?
    Питер Ман
    Питер Ман
       36 / 1024
    сегодня в 13:10
    Надо было весь сектор задерживать за матерщину в адрес Дзюбы
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