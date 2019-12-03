Колобков: «Полиция имела основания для задержания фанатов „Спартака“»

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что полиция имела основания для задержания фанатов «Спартака» в Санкт-Петербурге перед матчем РПЛ с «Зенитом».
Ранее сообщалось, накануне матча было задержано 86 человек - 81 фанат «Спартака» и пять фанатов «Зенита».
На задержания были основания, это работа правоохранительных органов. Есть специальная процедура, если они совершили нарушение, то понесут наказание. Правоохранительные органы в этом будут разбираться. Но это, по сути, вопрос, который не является спортивным.
росгвярдейцы опять от пластикового стаканчика получили "травму" или того хуже, забрало им потрогали?
росгвярдейцы опять от пластикового стаканчика получили "травму" или того хуже, забрало им потрогали?