Задержан фанат «Спартака», организовывавший матерные кричалки в адрес Дзюбы

Полиция задержала болельщика «Спартака» Валерия Бевза, который с рупором организовывал оскорбительные кричалки в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы на матче в Санкт-Петербурге.
За свои действия он получил протокол по статье 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).
Напомним, что после матча уже сам Дзюба ответил болельщикам.
Быстров предложил фанатам «Спартака» уехать в Европу вместе с Паниным
«В России постоянно кого-то задерживают. Зачем об этом говорить? Есть закон. Нельзя массово собираться. Я гулял в Москве, когда задерживали людей, но меня никто не задержал. Я в стороне шел. Если кому-то не нравится, то могут уехать в Европу, только заберите с собой Панина», — заявил Быстров.
Быстров предложил фанатам «Спартака» уехать в Европу вместе с Паниным
«В России постоянно кого-то задерживают. Зачем об этом говорить? Есть закон. Нельзя массово собираться. Я гулял в Москве, когда задерживали людей, но меня никто не задержал. Я в стороне шел. Если кому-то не нравится, то могут уехать в Европу, только заберите с собой Панина», — заявил Быстров.
Два года тюрьмы ему, строгого режима...
Два года тюрьмы ему, строгого режима...
Даже по своим прошлись нещадно.
Даже по своим прошлись нещадно.
(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 192-ФЗ)
1. Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований -
влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до десяти тысяч рублей или обязательные работы на срок до ста шестидесяти часов с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до трех лет либо без такового.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, или совершение указанного правонарушения, повлекшее за собой приостановление либо прекращение официального спортивного соревнования, -
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до семи лет либо без такового.
(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 192-ФЗ)
1. Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований -
влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до десяти тысяч рублей или обязательные работы на срок до ста шестидесяти часов с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до трех лет либо без такового.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, или совершение указанного правонарушения, повлекшее за собой приостановление либо прекращение официального спортивного соревнования, -
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до семи лет либо без такового.
Дали бы список, мы бы хоть почитали... а то одни запреты, аресты и суды.
Дали бы список, мы бы хоть почитали... а то одни запреты, аресты и суды.
Однозначно..)))
Однозначно..)))
2. Болельщики кричат, кто он есть.
3. Дзюба отвечает, что они фашисты. Их задерживают.
Браво.
2. Болельщики кричат, кто он есть.
3. Дзюба отвечает, что они фашисты. Их задерживают.
Браво.