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Задержан фанат «Спартака», организовывавший матерные кричалки в адрес Дзюбы

сегодня, 16:05

Полиция задержала болельщика «Спартака» Валерия Бевза, который с рупором организовывал оскорбительные кричалки в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы на матче в Санкт-Петербурге.

За свои действия он получил протокол по статье 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).

Напомним, что после матча уже сам Дзюба ответил болельщикам.

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Байкал-38
Байкал-38
   164 / 1012
сегодня в 18:13
Быстров о задержании фанатов «Спартака»: «Просто так никого не забирают. Не нравится – вон Европа, там и гей-парады можно проводить»
Быстров предложил фанатам «Спартака» уехать в Европу вместе с Паниным
«В России постоянно кого-то задерживают. Зачем об этом говорить? Есть закон. Нельзя массово собираться. Я гулял в Москве, когда задерживали людей, но меня никто не задержал. Я в стороне шел. Если кому-то не нравится, то могут уехать в Европу, только заберите с собой Панина», — заявил Быстров.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил d_fincher
   61 / 1012
сегодня в 18:03
1. Дзюба кидает клуб, который его вырастил с пяти лет. 2. Болельщики кричат, кто он есть. 3. Дзюба отвечает, что они фашисты. Их задерживают. Браво.
Вообще-то сектанты, а потом уже фашисты...
Leningrad 84
Leningrad 84
   61 / 1012
сегодня в 18:02
Нецензурщина, с рупором, в общественном месте - нормальная статья (откровенное хулиганство). И Дзюба здесь абсолютно ни при чем...
sir_Alex
sir_Alex
   132 / 1012
сегодня в 17:59
Поделом ему.
kastites
kastites
   171 / 1012
сегодня в 17:53
Почему он не в Крестах до сих пор ?
Два года тюрьмы ему, строгого режима...
VIPded
VIPded
   95 / 1012
сегодня в 17:42
Альфа-свина вычислили...)))
Т34
Т34 ответил Литейный 4
   26 / 1012
сегодня в 17:36
Уголовщине нет места на футбольном сайте. Гыгыгы
Странно, что Гыгыгы до сих пор на футбольном сайте.
makkie
makkie ответил Nikola45
   9 / 1012
сегодня в 17:36
Как бы Вам объяснить! В адрес любого из нас нельзя! Но боюсь Вам не понять ))
Поэтому Вираж оскорблял Широкова, Дзюбу, Быстрова, Карпина, Денисова?)
Даже по своим прошлись нещадно.
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 1012
сегодня в 17:33
Отморозок заводил отморозков. Стадное явление. Гыгыгы
Nikola45
Nikola45 ответил makkie
   13 / 1012
сегодня в 17:32
Что еще нельзя кричать про Дзюбу? Дали бы список, мы бы хоть почитали... а то одни запреты, аресты и суды.
Как бы Вам объяснить! В адрес любого из нас нельзя! Но боюсь Вам не понять ))
EAGinLE
EAGinLE
   148 / 1012
сегодня в 17:25
Пусть штраф за Спартак заплатит .
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jake Sully
   19 / 1012
сегодня в 17:21
На Лунева?))
Footbolista
Footbolista ответил berda2003
   6 / 1012
сегодня в 17:17
В Эфиопии тоже заморозки?)...
berda2003
berda2003
   579 / 1012
сегодня в 17:04
а остальные, которые повторяли за этим отморозком, чем отличаются?
LAISMEN
LAISMEN
   441 / 1012
сегодня в 17:02
Статья 20.31КоАП Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований
(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 192-ФЗ)

1. Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований -

влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до десяти тысяч рублей или обязательные работы на срок до ста шестидесяти часов с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до трех лет либо без такового.

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, или совершение указанного правонарушения, повлекшее за собой приостановление либо прекращение официального спортивного соревнования, -

влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до семи лет либо без такового.
Василий 50
Василий 50
   299 / 1012
сегодня в 17:01
Дзюба тоже наговорил на протокол.
Jake Sully
Jake Sully
   87 / 1012
сегодня в 16:59
на бутылку!))
mangoх12
mangoх12
   28 / 1012
сегодня в 16:52
Был сказочный Вова теперь добавился сказочный буратин
Аполлон Тиртышный-Кацман
Аполлон Тиртышный-Кацман
   886 / 1012
сегодня в 16:49
Парня накормить, напоить, наградить и отпустить !
beefs
beefs
   167 / 1012
сегодня в 16:47
Ну и ну!!!
cska plus
cska plus
   8 / 1012
сегодня в 16:45
На кол его на кол.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   186 / 1012
сегодня в 16:40
Слово "Дзюба" тоже матерное аххах
makkie
makkie
   9 / 1012
сегодня в 16:38
Что еще нельзя кричать про Дзюбу?
Дали бы список, мы бы хоть почитали... а то одни запреты, аресты и суды.
Footbolista
Footbolista
   6 / 1012
сегодня в 16:37
Надо бы и дзюбе ответить за слова...для паритета...
LAISMEN
LAISMEN
   441 / 1012
сегодня в 16:35
Вот как ....так что прежде чем захочешь что негативное сказать или написать про Дзюбу ПОДУМАЙ.......Хотя за матч многих других футболистов и особенно судей нещадно полоскают по полной программе.....и не только
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил d_fincher
   23 / 1012
сегодня в 16:31
Дзюба - причина 8-го места Спартака...
Однозначно..)))
ermak6848
ermak6848
   168 / 1012
сегодня в 16:31
по губам крапивой нашлёпать..
feris1
feris1
   102 / 1012
сегодня в 16:26
Пусть поросенок отвечает за свои слова и действия.
d_fincher
d_fincher
   43 / 1012
сегодня в 16:16
1. Дзюба кидает клуб, который его вырастил с пяти лет.
2. Болельщики кричат, кто он есть.
3. Дзюба отвечает, что они фашисты. Их задерживают.

Браво.
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 1012
сегодня в 16:11
Уголовщине нет места на футбольном сайте. Гыгыгы
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