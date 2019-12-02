Задержан фанат «Спартака», организовывавший матерные кричалки в адрес Дзюбы

сегодня, 16:05

Полиция задержала болельщика «Спартака» Валерия Бевза, который с рупором организовывал оскорбительные кричалки в адрес форварда «Зенита» на матче в Санкт-Петербурге.

За свои действия он получил протокол по статье 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).

Напомним, что после матча уже сам Дзюба ответил болельщикам.