Три болельщика «Спартака» получили арест на 15 суток

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности фанатов «Зенита» и «Спартака» за нецензурные крики у станции метро «Волковская» ночью перед матчем. В итоге 19 хулиганов было наказано штрафом в размере пятиста рублей.
Также Дзержинский суд вынес приговор трем болельщикам «Спартака», матерившихся днем 1-го декабря у отеля на Кирочной. Правонарушители получили наказание в виде 15 суток ареста.
Фанаты «красно-белых» заявляли, что их задерживали без причины.
— Кидал лебедям хлеб.
— И что тут противозаконного?
— Дело было в Большом театре на "Лебедином озере".
Гыгыгы
— Кидал лебедям хлеб.
— И что тут противозаконного?
— Дело было в Большом театре на "Лебедином озере".
Гыгыгы
Гыгыгы
Гыгыгы
А первые отделались просто штрафами по 20.1.1. Протокол и штраф.
А первые отделались просто штрафами по 20.1.1. Протокол и штраф.