ГлавнаяНовости

Три болельщика «Спартака» получили арест на 15 суток

сегодня, 18:11
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности фанатов «Зенита» и «Спартака» за нецензурные крики у станции метро «Волковская» ночью перед матчем. В итоге 19 хулиганов было наказано штрафом в размере пятиста рублей.

Также Дзержинский суд вынес приговор трем болельщикам «Спартака», матерившихся днем 1-го декабря у отеля на Кирочной. Правонарушители получили наказание в виде 15 суток ареста.

Фанаты «красно-белых» заявляли, что их задерживали без причины.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Задержан фанат «Спартака», организовывавший матерные кричалки в адрес Дзюбы
Сегодня, 16:05 Комментарии33
Ребята, давайте жить дружно. «Спартак» и «Зенит», вас касается!
Сегодня, 15:07Александр Чистяков в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии42
Фанаты «Спартака» оскорбляют Дзюбу во время матча с «Зенитом»
Вчера, 20:31 Комментарии16
СМИ: В Санкт-Петербурге задержали 81 фаната «Спартака»
Вчера, 13:15 Комментарии74
Фанаты «Спартака» сообщили о массовых задержаниях
Вчера, 13:02 Комментарии32
«Спартак» поддержат более 5 тыс. болельщиков на матче с «Зенитом»
Вчера, 12:20 Комментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
nubom
nubom ответил Footbolista
   121 / 1009
сегодня в 19:31
https://www.youtube.com/watch?v=KxHOI2dUZyY
Прочитал пост, на который Вы ответили и долго смеялся! :)
Footbolista
Footbolista ответил mihaluch
   6 / 1009
сегодня в 19:20
Этому только коров пасти...
Footbolista
Footbolista ответил Сергеевич вернулся1
   6 / 1009
сегодня в 19:17
cska plus
cska plus
   8 / 1009
сегодня в 18:58
Мало.
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 1009
сегодня в 18:56
— Жора, ты за что получил 15 суток ареста?
— Кидал лебедям хлеб.
— И что тут противозаконного?
— Дело было в Большом театре на "Лебедином озере".
Гыгыгы
Шишанутый
Шишанутый
   34 / 1009
сегодня в 18:54
В Росии в тюрьму садят за слова и репосты. Дикая страна!! Скоро докатится до Северной Кореи и закроется от всего мира. Надеюсь меня к тому моменту здесь уже не будет!
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 1009
сегодня в 18:54
Доставленный в отделение полиции пьяный футболист Билялетдинов получил 15 суток ареста за нецензурные ответы представителям власти при попытке назвать свою фамилию.
Гыгыгы
Байкал-38
Байкал-38 ответил Leha-ha50
   149 / 1009
сегодня в 18:54
Блондин - по ходу главный ??? Наф - Наф ???
Да кто ж их разберёт, кто у них главный. Да и главные у них привыкли шестёрок без мозгов подставлять! Так, что все трое это просто "пушечное мясо"!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   655 / 1009
сегодня в 18:37
Мат...мат... мат... Уже нормальной речи вокруг себя не услышишь. И не только от болельщиков. Ребята идут, матерятся, девчонки - та же картина. Причем ребята кроют в их присутствии, а слабый пол внимания на это не обращает. Не с этого ли начинается деградация общества?...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил NAZAR 007
   31 / 1009
сегодня в 18:35
Пол России надо пересажать тогда). Исключая младенцев до 1.5 года).
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Сергеевич вернулся1
   24 / 1009
сегодня в 18:31
За матерки 15 суток?)). Ну и сказочные д....бы))
20.1.2. Если оказывали сопротивление , то по КоАП могут. На 15 суток.
А первые отделались просто штрафами по 20.1.1. Протокол и штраф.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Байкал-38.
   14 / 1009
сегодня в 18:30
Три поросёнка в тюрьме!!!
Блондин - по ходу главный ??? Наф - Наф ???
andreika20133
andreika20133 ответил NAZAR 007
   199 / 1009
сегодня в 18:28
КоАП
Обратно н понял.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил andreika20133
   24 / 1009
сегодня в 18:27
извини друг не понял.
КоАП
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   31 / 1009
сегодня в 18:27
За матерки 15 суток?)). Ну и сказочные д....бы))
andreika20133
andreika20133 ответил NAZAR 007
   199 / 1009
сегодня в 18:27
Первые - по 20.1.1., вторые - скорее всего, по 20.1.2.
извини друг не понял.
mihaluch
mihaluch
   73 / 1009
сегодня в 18:25
15 суток спартачам в Питере, а Литейный 4 (главная Питерская ментовка) будет их пасти.
Байкал-38.
Байкал-38.
   141 / 1009
сегодня в 18:20
Три поросёнка в тюрьме!!!
Nikola45
Nikola45
   12 / 1009
сегодня в 18:17
Убирать шелуху от семечек будут которую привезли соплеменники ))
NAZAR 007
NAZAR 007
   24 / 1009
сегодня в 18:16
Первые - по 20.1.1., вторые - скорее всего, по 20.1.2.
Androshin
Androshin
   194 / 1009
сегодня в 18:14
Куда свиньи не приедут, везде нагадят.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100