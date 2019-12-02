Три болельщика «Спартака» получили арест на 15 суток

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Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности фанатов «Зенита» и «Спартака» за нецензурные крики у станции метро «Волковская» ночью перед матчем. В итоге 19 хулиганов было наказано штрафом в размере пятиста рублей.

Также Дзержинский суд вынес приговор трем болельщикам «Спартака», матерившихся днем 1-го декабря у отеля на Кирочной. Правонарушители получили наказание в виде 15 суток ареста.

Фанаты «красно-белых» заявляли, что их задерживали без причины.