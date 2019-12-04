Семак: «Малком вернется из отпуска на две недели раньше остальных»

Наставник «Зенита» рассказал о состоянии здоровья форварда команды Малкома.

Действительно ли Малком уехал в Бразилию? Всё идет по плану. Один из наших тренеров уедет сейчас в Бразилию и будет работать вместе с ним. Малком вернется из отпуска на две недели раньше остальных, поедет на индивидуальные сборы с другим нашим тренером. Надеюсь, к первому тренировочному дню в новом цикле он уже будет работать вместе с командой.