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Семак: «Малком вернется из отпуска на две недели раньше остальных»

сегодня, 14:10

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья форварда команды Малкома.

Действительно ли Малком уехал в Бразилию? Всё идет по плану. Один из наших тренеров уедет сейчас в Бразилию и будет работать вместе с ним. Малком вернется из отпуска на две недели раньше остальных, поедет на индивидуальные сборы с другим нашим тренером. Надеюсь, к первому тренировочному дню в новом цикле он уже будет работать вместе с командой.

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Все комментарии
spartach n1
spartach n1
   1 / 1001
сегодня в 15:40
Ловко малком по схеме маркизио доит проект ))
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 1001
сегодня в 15:29
Повезло тренеру, в Бразилию на халяву смотается!!!
красноярец
красноярец
   287 / 1001
сегодня в 14:54
Нормальный ход. Один из тренеров поедет в Бразилию, что бы работать с травмированным футболистом.
Будет ему на ножку дуть, по затылку гладить, эмблемку клуба целовать заставит.
Забавно ей Богу, такие вещи возможны только в звените.
time out
time out ответил АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   57 / 1001
сегодня в 14:53
Интересно сколько он продержится до следующей поломки
Поломается по дороге из Бразилии.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   277 / 1001
сегодня в 14:50
Интересно сколько он продержится до следующей поломки
kolpankolpan
kolpankolpan ответил makkie
   194 / 1001
сегодня в 14:49
Уголовник, пляжник и алкаш - хорошая компашка собирается :)
Нам пойдет.Алкаша на воду,Уголовник исправился.Сложнее с пляжником ,только бы фасоли не переел.
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 1001
сегодня в 14:47
Это хорошая новость. А там на подходе Кокорин. Зенит уверенно будет громить соперников. Гыгыгы
makkie
makkie ответил ПерекатиПоле
   7 / 1001
сегодня в 14:43
И так +8 очков у нас. Зимой вернутся Малком, Кокорин, Лунев, возможно кого нить возьмут. Прям жаль конкурентов в РПЛ.
Уголовник, пляжник и алкаш - хорошая компашка собирается :)
Grey33
Grey33
   76 / 1001
сегодня в 14:41
Да не особенно то он и нужен. Оставался бы в Бразилии.
ДАША Д
ДАША Д
   185 / 1001
сегодня в 14:39
Дорогую поломанную игрушку купили.
LOpp
LOpp ответил Ангел неБесГрешен
   33 / 1001
сегодня в 14:35
Ага, особенно у народных. Для этого Зениту нужно остановиться и ещё заднюю включить...
щас зимой Педро Роша вернется, ох не позавидую я конкурентам.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил LOpp
   17 / 1001
сегодня в 14:31
Кокорин - это хорошо. у Локо, Краснодара и Спартака появиться шанс догнать Зенит.
Ага, особенно у народных. Для этого Зениту нужно остановиться и ещё заднюю включить...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил ПерекатиПоле
   17 / 1001
сегодня в 14:29
И так +8 очков у нас. Зимой вернутся Малком, Кокорин, Лунев, возможно кого нить возьмут. Прям жаль конкурентов в РПЛ.
Можно впарить им кого-нить из ненужных. Хоть один чемпион в составе бегать будет ;)
LOpp
LOpp ответил ПерекатиПоле
   33 / 1001
сегодня в 14:28
И так +8 очков у нас. Зимой вернутся Малком, Кокорин, Лунев, возможно кого нить возьмут. Прям жаль конкурентов в РПЛ.
Кокорин - это хорошо. у Локо, Краснодара и Спартака появиться шанс догнать Зенит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   17 / 1001
сегодня в 14:27
Тренера ему построже приставить, шобы впахивать заставлял...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   20 / 1001
сегодня в 14:17
И так +8 очков у нас. Зимой вернутся Малком, Кокорин, Лунев, возможно кого нить возьмут. Прям жаль конкурентов в РПЛ.
Nick Ch
Nick Ch
   120 / 1001
сегодня в 14:16
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