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Главный врач «Сочи»: «О сроках восстановления игроков говорить рано»

сегодня, 19:21

Главный врач «Сочи» Александр Линский рассказал о состоянии футболистов команды, оказавшихся в лазарете из-за эпидемии инфекционной ангины.

У 10 человек симптомы острого тонзиллита с повышением температуры до показателей от 38 до 39.5 градусов. Боль в горле, головная боль, слабость в мышцах, отсутствие аппетита. У нескольких человек кашель и симптомы бронхита.

На следующий день после возвращения из Уфы была восстановительная тренировка. Первые жалобы на здоровье поступили от игроков в выходной день. В первый день четыре человека, во второй день ещё пять. Сейчас ребята изолированы, проводится лечение. О сроках восстановления говорить рано.

Ранее ситуацию прокомментировал наставник сочинской команды Роман Березовский

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   330 / 952
сегодня в 20:20
Клизма и активированный уголь помогут.
Wolf77785
Wolf77785
   88 / 952
сегодня в 20:12
ЗДоровья.. Удивительно, что не написали про газпромовские сливы и доги))
Big krendel
Big krendel
   37 / 952
сегодня в 20:07
Попали ребята.
Leha-ha50
Leha-ha50
   26 / 952
сегодня в 20:02
Ангина - вещь неприятная.
Скорейшего выздоровления парням!!!
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   45 / 952
сегодня в 19:40
Здоровья!
Аксинья
Аксинья
   139 / 952
сегодня в 19:27
Ребятам здоровья...
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