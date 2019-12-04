«Лион» предложит Депаю новый контракт

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола в интервью BeIN Sports заявил, что клуб предложит новый контракт форварду Мемфису Депаю.
Мы сделаем Депаю предложение о продлении контракта, потому что он исключительный футболист.
За ним останется последнее право выбора. Он очень хороший парень.
Ранее ходили слухи, что Депай может вернуться в АПЛ.
Дупайчику надо брать стойку как Эрикссен и упираться, другое дело что спрос на дупаев не такой большой как на Эриксенов, хоть и на того тоже спрос так себе - но мешка еще найдет какого, а вот Дупай наврятли.
Дупайчику надо брать стойку как Эрикссен и упираться, другое дело что спрос на дупаев не такой большой как на Эриксенов, хоть и на того тоже спрос так себе - но мешка еще найдет какого, а вот Дупай наврятли.