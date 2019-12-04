«Лион» предложит Депаю новый контракт

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола в интервью BeIN Sports заявил, что клуб предложит новый контракт форварду .

Мы сделаем Депаю предложение о продлении контракта, потому что он исключительный футболист.

За ним останется последнее право выбора. Он очень хороший парень.