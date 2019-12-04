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«Лион» предложит Депаю новый контракт

сегодня, 13:05

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола в интервью BeIN Sports заявил, что клуб предложит новый контракт форварду Мемфису Депаю

Мы сделаем Депаю предложение о продлении контракта, потому что он исключительный футболист. 

За ним останется последнее право выбора. Он очень хороший парень. 

Ранее ходили слухи, что Депай может вернуться в АПЛ.

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dzvinka
dzvinka
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сегодня в 13:11
ща Ола просрется и с Дупаем, он ему всего на год пытается предложить продление без существенного повышения оклада, чтобы следующим летом не сгореть в сухую, а сам будет пытаться этим летом продать его))).
Дупайчику надо брать стойку как Эрикссен и упираться, другое дело что спрос на дупаев не такой большой как на Эриксенов, хоть и на того тоже спрос так себе - но мешка еще найдет какого, а вот Дупай наврятли.
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