«Фратрия» о задержаниях: «Это была показательная „охота на ведьм“»

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» прокомментировало задержания фанатов клуба перед встречей 18-го тура РПЛ с «Зенитом»:
1 декабря «Спартак» гостил в Санкт-Петербурге, городе, готовящемся принимать матчи чемпионата Европы-2020. За сутки до игры основных составов болельщики красно-белых уже начали испытывать «радушие» принимающей стороны и местных блюстителей порядка.
По надуманным обвинениям, без каких-либо доказательств, болельщиков «Спартака» «дергали» и развозили по отделениям. После матча дублирующих составов вечером, ночью и утром следующего дня людей с красно-белой атрибутикой и московской пропиской десятками отлавливали по городу и развозили по отделениям. Многих из них хватали буквально на выходе из гостиниц или кафе. На самой игре также было задержано несколько человек без оснований.
Только в понедельник задержанных парней развозили по судам, где части из них выписывали штраф 500 рублей, часть отпускали просто так, а тех, кто категорически отказывался признавать свою вину и вовсе оставили на 15 суток в городе на Неве.
Мы считаем все это провокацией против всех нас, болельщиков. Мы считаем недопустимым тот факт, что закрываются глаза на права и свободы людей только из-за того, что они едут в другой город поддерживать свой клуб. Мы считаем это осознанной дискриминацией фанатского сообщества со стороны властей и показательной «охотой на ведьм».
С каких пор человек, решивший надеть шарф своей любимой команды себе на шею и поехать в другой город поболеть «за своих» автоматически лишается своих конституционных прав и приравнивается к преступникам?
Сколько унижений должен терпеть человек, решивший посетить простой футбольный матч? Сначала болельщики сталкивались с хамством и неудобствами на стадионах, а теперь любого без суда и следствия и вовсе могут поймать и посадить под замок на несколько суток для профилактики.
Эти вопросы особенно актуальны в перспективе ввода так называемых FAN ID. Готовы ли граждане нашей страны вешать на себя ярлык «болельщика» и пойдут ли люди еще раз на футбол после такого «перформанса» и наглядной демонстрации силы со стороны властей?
давны давно просекли эту тему, и как минимум. с "времянкой"
на пару тройку лет, а больше даже с "постоянкой", но в те годы
бывал и в Ростове, и в Краснодаре, и в Питере тогда еще,
видел, что проверяли людей по оттенку внешнему, но если
гражданин России просто предлагали быстрее сделать хоть
какую прописку, а так многи годами без нее и временной жили,
а в Москве хапали пачками, пару раз помню на "Горбушке" был,
так там пазики с ОМОНом приезжали, и без разбора людей в бас,
а потом разбирались, кто без регистрации в обезъянник везли,
но с ОМОНом особо не побазарить было даже при корочке,
"маски-шоу" немногословны, это тебе не безграмотные сержанты,
которые тогда кроме регистрации на тот момент только и знали ,
что 158 мелкая хулиганка, что 162 пьянка, да плюс регистрация )
Вот и этим ограничивалось знание ими законов ) Весело было
на тот момент подразнить их, когда ни бе ни ме в кодексе, а только тексты
"вы что, самый умный ? " "Сейчас сами поедете с нами в отделение"....Уууу..бездари )
давны давно просекли эту тему, и как минимум. с "времянкой"
на пару тройку лет, а больше даже с "постоянкой", но в те годы
бывал и в Ростове, и в Краснодаре, и в Питере тогда еще,
видел, что проверяли людей по оттенку внешнему, но если
гражданин России просто предлагали быстрее сделать хоть
какую прописку, а так многи годами без нее и временной жили,
а в Москве хапали пачками, пару раз помню на "Горбушке" был,
так там пазики с ОМОНом приезжали, и без разбора людей в бас,
а потом разбирались, кто без регистрации в обезъянник везли,
но с ОМОНом особо не побазарить было даже при корочке,
"маски-шоу" немногословны, это тебе не безграмотные сержанты,
которые тогда кроме регистрации на тот момент только и знали ,
что 158 мелкая хулиганка, что 162 пьянка, да плюс регистрация )
Вот и этим ограничивалось знание ими законов ) Весело было
на тот момент подразнить их, когда ни бе ни ме в кодексе, а только тексты
"вы что, самый умный ? " "Сейчас сами поедете с нами в отделение"....Уууу..бездари )
тогда ни в чем неповинных людей, у которых только лишь прописка была
с СевКава, и они приехали в гости , город посмотреть, к знакомым на неделю,
ну ессли приезжают в гости люди, с какого перепуга те, к кому они приехали
должны были терять сутки, чтобы идти в ОВД и регистрировать их по месту
временного пребывания ? Они что, по требованию как вояки в отпуск приехали ?
Или априори правонарушители какие ? Понятное дело, правонарушители какие,
накосячили, будьте добры ответить по закону, но обычные то люди , которые просто
приехали в город с рабочими целями, да и вообще , на недельку выбраться..проблема ?
Вот оттуда, и породили к себе ненависть, когда сидит какой то бомж в обезъяннике
и рядом с ним нормальный цивильный человек,должен ждать своей участи, пока
не приедет какой-то грамотный в законах полкан и не отпустит человека домой...
А еще как бабло стригли у людей, перед отъездом, у них билет на руках уже,
и паровоз через час, а им вменяют пургу, что они нарушили правила пребывания
более трех суток в городе, и одно дело, кто знаком с законами сидел до победного
в этих обезъянниках, другое дело, что кто на нервяке отдавали взятки сержанатм,
которые сами с близлежащих краев, и быстрее на вокзал ? Знаешь сколько таких
людей с родной республики отмазал в этих "линейках" ? .....Беспредельшики блин...
тогда ни в чем неповинных людей, у которых только лишь прописка была
с СевКава, и они приехали в гости , город посмотреть, к знакомым на неделю,
ну ессли приезжают в гости люди, с какого перепуга те, к кому они приехали
должны были терять сутки, чтобы идти в ОВД и регистрировать их по месту
временного пребывания ? Они что, по требованию как вояки в отпуск приехали ?
Или априори правонарушители какие ? Понятное дело, правонарушители какие,
накосячили, будьте добры ответить по закону, но обычные то люди , которые просто
приехали в город с рабочими целями, да и вообще , на недельку выбраться..проблема ?
Вот оттуда, и породили к себе ненависть, когда сидит какой то бомж в обезъяннике
и рядом с ним нормальный цивильный человек,должен ждать своей участи, пока
не приедет какой-то грамотный в законах полкан и не отпустит человека домой...
А еще как бабло стригли у людей, перед отъездом, у них билет на руках уже,
и паровоз через час, а им вменяют пургу, что они нарушили правила пребывания
более трех суток в городе, и одно дело, кто знаком с законами сидел до победного
в этих обезъянниках, другое дело, что кто на нервяке отдавали взятки сержанатм,
которые сами с близлежащих краев, и быстрее на вокзал ? Знаешь сколько таких
людей с родной республики отмазал в этих "линейках" ? .....Беспредельшики блин...
Почему такая реакция силовых структур я думаю объяснять не надо.
А если надо могу объяснить. Это была показательная месть за сканирование про дзюба на матче Сан-Марино-Россия.
Почему такая реакция силовых структур я думаю объяснять не надо.
А если надо могу объяснить. Это была показательная месть за сканирование про дзюба на матче Сан-Марино-Россия.
https://www.soccer.ru/news/1153264/spartak-cska
https://www.soccer.ru/news/1153264/spartak-cska
Воинственное матерное шествие, огребание от омона или местных, скулеж в интернетах о неправомерных действиях сотрудников и злющем питерском быдле
Воинственное матерное шествие, огребание от омона или местных, скулеж в интернетах о неправомерных действиях сотрудников и злющем питерском быдле
Это звучит как быть просто болельщиком унизительно! В их понятии надо быть быдлом, оскорблять других, вести себя как свинья и тогда ты будишь достойным их.
После этого ещё больше к таким презрение, хотя куда уж более?!
Это звучит как быть просто болельщиком унизительно! В их понятии надо быть быдлом, оскорблять других, вести себя как свинья и тогда ты будишь достойным их.
После этого ещё больше к таким презрение, хотя куда уж более?!
Штрафы и исправработы получили .
Штрафы и исправработы получили .