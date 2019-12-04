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«Фратрия» о задержаниях: «Это была показательная „охота на ведьм“»

сегодня, 17:18
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Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» прокомментировало задержания фанатов клуба перед встречей 18-го тура РПЛ с «Зенитом»:

1 декабря «Спартак» гостил в Санкт-Петербурге, городе, готовящемся принимать матчи чемпионата Европы-2020. За сутки до игры основных составов болельщики красно-белых уже начали испытывать «радушие» принимающей стороны и местных блюстителей порядка.

По надуманным обвинениям, без каких-либо доказательств, болельщиков «Спартака» «дергали» и развозили по отделениям. После матча дублирующих составов вечером, ночью и утром следующего дня людей с красно-белой атрибутикой и московской пропиской десятками отлавливали по городу и развозили по отделениям. Многих из них хватали буквально на выходе из гостиниц или кафе. На самой игре также было задержано несколько человек без оснований. 

Только в понедельник задержанных парней развозили по судам, где части из них выписывали штраф 500 рублей, часть отпускали просто так, а тех, кто категорически отказывался признавать свою вину и вовсе оставили на 15 суток в городе на Неве.

Мы считаем все это провокацией против всех нас, болельщиков. Мы считаем недопустимым тот факт, что закрываются глаза на права и свободы людей только из-за того, что они едут в другой город поддерживать свой клуб. Мы считаем это осознанной дискриминацией фанатского сообщества со стороны властей и показательной «охотой на ведьм».

С каких пор человек, решивший надеть шарф своей любимой команды себе на шею и поехать в другой город поболеть «за своих» автоматически лишается своих конституционных прав и приравнивается к преступникам? 

Сколько унижений должен терпеть человек, решивший посетить простой футбольный матч? Сначала болельщики сталкивались с хамством и неудобствами на стадионах, а теперь любого без суда и следствия и вовсе могут поймать и посадить под замок на несколько суток для профилактики.

Эти вопросы особенно актуальны в перспективе ввода так называемых FAN ID. Готовы ли граждане нашей страны вешать на себя ярлык «болельщика» и пойдут ли люди еще раз на футбол после такого «перформанса» и наглядной демонстрации силы со стороны властей?

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NAZAR 007
NAZAR 007 ответил морозз
   22 / 1013
сегодня в 18:56
Назарыч, дружище...тут недавно на Московском проспекте из крутого автомобиля 20 летний чеченец устроил стрельбу из автомата! Сколько таких примеров, пострелял...извинился и дальше куролесит! Вот именно из тех времён и трое суток и смотри как актуально и на данное время!
Сейчас, Саныч,это не актуально даже для правонарушителей....
давны давно просекли эту тему, и как минимум. с "времянкой"
на пару тройку лет, а больше даже с "постоянкой", но в те годы
бывал и в Ростове, и в Краснодаре, и в Питере тогда еще,
видел, что проверяли людей по оттенку внешнему, но если
гражданин России просто предлагали быстрее сделать хоть
какую прописку, а так многи годами без нее и временной жили,
а в Москве хапали пачками, пару раз помню на "Горбушке" был,
так там пазики с ОМОНом приезжали, и без разбора людей в бас,
а потом разбирались, кто без регистрации в обезъянник везли,
но с ОМОНом особо не побазарить было даже при корочке,
"маски-шоу" немногословны, это тебе не безграмотные сержанты,
которые тогда кроме регистрации на тот момент только и знали ,
что 158 мелкая хулиганка, что 162 пьянка, да плюс регистрация )
Вот и этим ограничивалось знание ими законов ) Весело было
на тот момент подразнить их, когда ни бе ни ме в кодексе, а только тексты
"вы что, самый умный ? " "Сейчас сами поедете с нами в отделение"....Уууу..бездари )
морозз
морозз ответил andreika20133
   61 / 1013
сегодня в 18:56
Ты Коля для народа сейчас расскажи Кто и когда стрелял из автомата недавно. Я тоже как бы в Питере живу но подобного не знаю.
В Ютубе набери, если конечно пользователь, Гриша!
Санчо Панса
Санчо Панса
   159 / 1013
сегодня в 18:55
Провокация? Так не ведитесь на нее! Будьте выше этого) Хотя, в случае с Фратрией, это нереально.
морозз
морозз ответил NAZAR 007
   61 / 1013
сегодня в 18:54
Саныч, дарова ! После этого прошло 25 лет почти....А я не раз вытаскивал тогда ни в чем неповинных людей, у которых только лишь прописка была с СевКава, и они приехали в гости , город посмотреть, к знакомым на неделю, ну ессли приезжают в гости люди, с какого перепуга те, к кому они приехали должны были терять сутки, чтобы идти в ОВД и регистрировать их по месту временного пребывания ? Они что, по требованию как вояки в отпуск приехали ? Или априори правонарушители какие ? Понятное дело, правонарушители какие, накосячили, будьте добры ответить по закону, но обычные то люди , которые просто приехали в город с рабочими целями, да и вообще , на недельку выбраться..проблема ? Вот оттуда, и породили к себе ненависть, когда сидит какой то бомж в обезъяннике и рядом с ним нормальный цивильный человек,должен ждать своей участи, пока не приедет какой-то грамотный в законах полкан и не отпустит человека домой... А еще как бабло стригли у людей, перед отъездом, у них билет на руках уже, и паровоз через час, а им вменяют пургу, что они нарушили правила пребывания более трех суток в городе, и одно дело, кто знаком с законами сидел до победного в этих обезъянниках, другое дело, что кто на нервяке отдавали взятки сержанатм, которые сами с близлежащих краев, и быстрее на вокзал ? Знаешь сколько таких людей с родной республики отмазал в этих "линейках" ? .....Беспредельшики блин...
Назарыч, меня удивляет знаешь что...что человек стреляет из автомата в центре Питера на правительственной трассе а затем его Кадыров заставляет извиниться за это и на этом всё! Где уголовное дело, где Росгвардия и ДПС, где вообще Власть и есть ли она ! Это пипец!
морозз
морозз ответил andreika20133
   61 / 1013
сегодня в 18:50
Ну давай объективно по делу----- Приехали люди почти 6000 человек --Явно взведённые Кто то (большенство) держал себя в руках. Кто то (малое меньшентво) напился и почувствовал себя богом и начал орать ---- его взяли в полицию как и тебя и меня могут принять если мы будим ОРАТЬ --Зенит чемпион по среди города. Собрали данные в полиции предложили оплатить мелкое хулиганство ---500 рубл. и отпустили Но 5 или 6 человек из 6000 почему то отказались и им натянули 15 суток. ЧТО ТУТ НЕ ТАК??????
Здесь понимаешь в чём дело, так могут взять любого человека и заставить его платить просто так 500 рублей, многие это и делают! А есть принципиальные люди, которые достойны уважения своей позицией! Люди не скоты, чтобы загонять их просто так за решётку!
Footbolista
Footbolista ответил морозз
   4 / 1013
сегодня в 18:48
Наверное Пулковские высоты увидел с Московского и принял за горы)...
Jake Sully
Jake Sully ответил ziborock
   63 / 1013
сегодня в 18:47
Камеры на каждом доме? Полицейский город какой то!
Лондон, Женева там камеры на каждом квадратном метре... ничего в этом плохого нет)) зато быстро могут найти фаната спартака обмочившегося в подворотне...))
andreika20133
andreika20133 ответил морозз
   139 / 1013
сегодня в 18:47
Назарыч, дружище...тут недавно на Московском проспекте из крутого автомобиля 20 летний чеченец устроил стрельбу из автомата! Сколько таких примеров, пострелял...извинился и дальше куролесит! Вот именно из тех времён и трое суток и смотри как актуально и на данное время!
Ты Коля для народа сейчас расскажи Кто и когда стрелял из автомата недавно. Я тоже как бы в Питере живу но подобного не знаю.
морозз
морозз ответил Footbolista
   61 / 1013
сегодня в 18:46
Стрелок был наверное в зенитовском шарфике)...
Не знаю, просто на кадрах высовывает автомат из салона и бахает очередью вверх! Как в своих горах!
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил морозз
   22 / 1013
сегодня в 18:46
Назарыч, дружище...тут недавно на Московском проспекте из крутого автомобиля 20 летний чеченец устроил стрельбу из автомата! Сколько таких примеров, пострелял...извинился и дальше куролесит! Вот именно из тех времён и трое суток и смотри как актуально и на данное время!
Саныч, дарова ! После этого прошло 25 лет почти....А я не раз вытаскивал
тогда ни в чем неповинных людей, у которых только лишь прописка была
с СевКава, и они приехали в гости , город посмотреть, к знакомым на неделю,
ну ессли приезжают в гости люди, с какого перепуга те, к кому они приехали
должны были терять сутки, чтобы идти в ОВД и регистрировать их по месту
временного пребывания ? Они что, по требованию как вояки в отпуск приехали ?
Или априори правонарушители какие ? Понятное дело, правонарушители какие,
накосячили, будьте добры ответить по закону, но обычные то люди , которые просто
приехали в город с рабочими целями, да и вообще , на недельку выбраться..проблема ?
Вот оттуда, и породили к себе ненависть, когда сидит какой то бомж в обезъяннике
и рядом с ним нормальный цивильный человек,должен ждать своей участи, пока
не приедет какой-то грамотный в законах полкан и не отпустит человека домой...
А еще как бабло стригли у людей, перед отъездом, у них билет на руках уже,
и паровоз через час, а им вменяют пургу, что они нарушили правила пребывания
более трех суток в городе, и одно дело, кто знаком с законами сидел до победного
в этих обезъянниках, другое дело, что кто на нервяке отдавали взятки сержанатм,
которые сами с близлежащих краев, и быстрее на вокзал ? Знаешь сколько таких
людей с родной республики отмазал в этих "линейках" ? .....Беспредельшики блин...
tuman960
tuman960
   67 / 1013
сегодня в 18:44
вообще спартачей сечь надо прилюдно на дворцовой за их художества,а то тут ангелов включили!!!
andreika20133
andreika20133 ответил Footbolista
   139 / 1013
сегодня в 18:42
Ну почему же?...верю...только это не отменяет факта...что то я не помню, чтобы его задерживали на 15 суток хотя бы за публичный мат...простого болелу запросто...
Сам не знаю. Ответа нет.
andreika20133
andreika20133 ответил морозз
   139 / 1013
сегодня в 18:40
Андрейка, дружище...матом орут бомжи и не только в центре города, вспомним Гулливера! Культура Питера и бомжи...находятся в разной плоскости, это все понимают, ну наверно кроме тебя Андрейка!
Ну давай объективно по делу----- Приехали люди почти 6000 человек --Явно взведённые Кто то (большенство) держал себя в руках. Кто то (малое меньшентво) напился и почувствовал себя богом и начал орать ---- его взяли в полицию как и тебя и меня могут принять если мы будим ОРАТЬ --Зенит чемпион по среди города. Собрали данные в полиции предложили оплатить мелкое хулиганство ---500 рубл. и отпустили Но 5 или 6 человек из 6000 почему то отказались и им натянули 15 суток. ЧТО ТУТ НЕ ТАК??????
Footbolista
Footbolista ответил морозз
   4 / 1013
сегодня в 18:38
Стрелок был наверное в зенитовском шарфике)...
морозз
морозз ответил NAZAR 007
   61 / 1013
сегодня в 18:35
С каких пор человек, решивший надеть шарф своей любимой команды себе на шею и поехать в другой город поболеть «за своих» автоматически лишается своих конституционных прав и приравнивается к преступникам? Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1153458/bolelshchiki-spartaka А с каких пор в середине 90-х, граждан России с Северного Кавказа, обязывали делать временную регистрацию на трое суток, и по истечении этого промежутка времени, штрафовали, и рекомендовали покинуть столицу ? Тем самым, аналогично, лишая граждан страны своих конституционных прав и приравнивая их к правонарушителям....Ниточки тянутся из середины 90 х..... Ст. 1 Конституции РФ : каждый гражданин Российской Федерации имеет право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ.. А Москва была на тот момент государством внутри государства со своими "законами"...
Назарыч, дружище...тут недавно на Московском проспекте из крутого автомобиля 20 летний чеченец устроил стрельбу из автомата! Сколько таких примеров, пострелял...извинился и дальше куролесит! Вот именно из тех времён и трое суток и смотри как актуально и на данное время!
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил LOpp
   22 / 1013
сегодня в 18:34
Вы не знаете всей мякотки. Пьяных, буйных всегда забирали и забирают и по делом. На данном выезде забирали всех, без разбору, пьяный, трезвый, рыжий, брюнет забирали всех кто был в спартаковских цветах. Заводящего трибуны вообще задержали в Москве отвезли в Питер и там выписали штраф 5 тысяч и 1,5 бан на посещение спортивных мероприятий. Почему такая реакция силовых структур я думаю объяснять не надо. А если надо могу объяснить. Это была показательная месть за сканирование про дзюба на матче Сан-Марино-Россия.
Не обязательно было скаНировать, Ильнур ) Можно было отксерить )
LOpp
LOpp ответил n272nm
   32 / 1013
сегодня в 18:32
Вы не знаете всей мякотки. Пьяных, буйных всегда забирали и забирают и по делом. На данном выезде забирали всех, без разбору, пьяный, трезвый, рыжий, брюнет забирали всех кто был в спартаковских цветах. Заводящего трибуны вообще задержали в Москве отвезли в Питер и там выписали штраф 5 тысяч и 1,5 бан на посещение спортивных мероприятий.
Почему такая реакция силовых структур я думаю объяснять не надо.
А если надо могу объяснить. Это была показательная месть за сканирование про дзюба на матче Сан-Марино-Россия.
Footbolista
Footbolista ответил andreika20133
   4 / 1013
сегодня в 18:32
Ну почему же?...верю...только это не отменяет факта...что то я не помню, чтобы его задерживали на 15 суток хотя бы за публичный мат...простого болелу запросто...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   17 / 1013
сегодня в 18:31
Не дали поорать кричалок и разгромить пару трибун. Пичалька...
морозз
морозз ответил andreika20133
   61 / 1013
сегодня в 18:30
Тебе с Оскольским воспитанием это нормально. А нам как-то неприятно что кто то орёт матом в центре города. Если ты конечно понял о чём я говорю.
Андрейка, дружище...матом орут бомжи и не только в центре города, вспомним Гулливера! Культура Питера и бомжи...находятся в разной плоскости, это все понимают, ну наверно кроме тебя Андрейка!
andreika20133
andreika20133 ответил 311
   139 / 1013
сегодня в 18:26
Камеры видеонаблюдения почти на каждом доме висят. Если нет серьезных правонарушений, надо отпускать свиней!)
Ну не на каждом чай не Лондон. А так всех и отпустили бы еслиб 500 р заплатили . Но дак они НЕ ЗАХОТЕЛИ и присели. Извините что в стихах.
ziborock
ziborock ответил Сережа Грязев
   2 / 1013
сегодня в 18:26
Все заскулила паросня. Прям на слезу пробило. Болельщики других клубов не понимают ,что с ними также могут поступить. Идите в 63!!! И не сравнивайте себя с болелами других клубов. И не может такое же случится с другими болелами. Потому что во всех клубах адекватные люди(конечно есть исключение из правил) но у партака быть уродом это правило!!!! И слава богу что догадались вас в клетках держать на стадионах, там вам и место. Только задумайтесь как вы себя ведете если к вашему приезду загон для быдла строят.
«Свободу ультрас!» - фанаты ЦСКА поддержали болельщиков «Спартака»)))
https://www.soccer.ru/news/1153264/spartak-cska
ziborock
ziborock ответил 311
   2 / 1013
сегодня в 18:24
Камеры видеонаблюдения почти на каждом доме висят. Если нет серьезных правонарушений, надо отпускать свиней!)
Камеры на каждом доме? Полицейский город какой то!
Сережа Грязев
Сережа Грязев
   685 / 1013
сегодня в 18:24
    andreika20133
    andreika20133 ответил Footbolista
       139 / 1013
    сегодня в 18:23
    Шнуру об этом расскажи)...того вообще в тюрягу закатать?...по Невскому с матами катался...про концерты не говорю...там вообще беспредел...ваш кумир питерский...
    Не поверишь ---- Давно не кумир. -Выкидышь с Петровского. А Нравится вам плебеям.
    Asper
    Asper
       325 / 1013
    сегодня в 18:22
      311
      311
         393 / 1013
      сегодня в 18:20
      Камеры видеонаблюдения почти на каждом доме висят. Если нет серьезных правонарушений, надо отпускать свиней!)
      Footbolista
      Footbolista ответил andreika20133
         4 / 1013
      сегодня в 18:20
      Шнуру об этом расскажи)...того вообще в тюрягу закатать?...по Невскому с матами катался...про концерты не говорю...там вообще беспредел...ваш кумир питерский...
      Байкал-38
      Байкал-38 ответил Leningrad 84
         130 / 1013
      сегодня в 18:13
      Пусть Фратрия не волнуется! Законопослушные граждане нашей страны вполне готовы вешать на себя ярлык «болельщика» и спокойно пойдут на футбол, не зависимо от мнения псевдо-болельщиков (которым важен прежде всего "перфоманс" и хулиганские выходки, а не игра). По крайней мере стадион на Крестовском всегда забит почти под завязку, при не самых дешевых ценах на билеты...
      Я вот тоже заметил эту фразу "Готовы ли граждане нашей страны вешать на себя ярлык «болельщика»"
      Это звучит как быть просто болельщиком унизительно! В их понятии надо быть быдлом, оскорблять других, вести себя как свинья и тогда ты будишь достойным их.
      После этого ещё больше к таким презрение, хотя куда уж более?!
      EAGinLE
      EAGinLE
         164 / 1013
      сегодня в 18:08
      Армейских тоже задерживали в Туле .
      Штрафы и исправработы получили .
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