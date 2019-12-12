Наумов: «Нужно признать, что „Локо“ пока на две головы ниже „Атлетико“»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился впечатлениями от игры бывшей команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2).

Конечно, было желание показать себя и хлопнуть дверью – этого у «Локомотива» не отнимешь. Но, к сожалению, ни физических, ни моральных сил для этого у команды не осталось. Видно, что «Атлетико» на порядок скоростнее, у них командное движение лучше, чем у «Локомотива». Мы в России не привыкли играть на таких скоростях, и это сказывается на результатах – мы ничего не успеваем, соперник всё перекрывает, высоко прессингует и не даёт готовить атаки.

«Локомотив» с этим не справился. К сожалению, нужно признать, что команда пока на две головы ниже «Атлетико» и ничего с этим сделать не может. Попытки взять игру на себя у игроков «Локомотива» были, но соперник не давал. В старании и желании «Локомотиву» не откажешь, они бегали из последних сил, но, как говорится, плетью обуха не перешибёшь.

«Локомотиву» не хватило моральных сил, чтобы закончить эту часть сезона – команда абсолютно выхолощена с моральной точки зрения, а не с точки зрения функциональной подготовки. Два поражения от «Ювентуса» на грани того, что вот-вот могли выиграть, негативно сказались на результатах команды во втором круге чемпионата России.