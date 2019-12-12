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Наумов: «Нужно признать, что „Локо“ пока на две головы ниже „Атлетико“»

12 декабря 2019, 04:33
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился впечатлениями от игры бывшей команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2).

Конечно, было желание показать себя и хлопнуть дверью – этого у «Локомотива» не отнимешь. Но, к сожалению, ни физических, ни моральных сил для этого у команды не осталось. Видно, что «Атлетико» на порядок скоростнее, у них командное движение лучше, чем у «Локомотива». Мы в России не привыкли играть на таких скоростях, и это сказывается на результатах – мы ничего не успеваем, соперник всё перекрывает, высоко прессингует и не даёт готовить атаки.

«Локомотив» с этим не справился. К сожалению, нужно признать, что команда пока на две головы ниже «Атлетико» и ничего с этим сделать не может. Попытки взять игру на себя у игроков «Локомотива» были, но соперник не давал. В старании и желании «Локомотиву» не откажешь, они бегали из последних сил, но, как говорится, плетью обуха не перешибёшь.

«Локомотиву» не хватило моральных сил, чтобы закончить эту часть сезона – команда абсолютно выхолощена с моральной точки зрения, а не с точки зрения функциональной подготовки. Два поражения от «Ювентуса» на грани того, что вот-вот могли выиграть, негативно сказались на результатах команды во втором круге чемпионата России.

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Все комментарии
beefs
beefs
12 декабря 2019 в 11:28
Хоть признался...
viv
viv
12 декабря 2019 в 10:44
Результат закономерный...но позора нет...не повторили 0/0/1:18 или 0:7 мясных..
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
12 декабря 2019 в 08:58
Команда морально подготовлена?)
Значит, таких не берут в космонавты и им не дотянуться до звёзд).
vovan32
vovan32
12 декабря 2019 в 06:59
Вот насмешил то...Так сказал,как будто он был когда выше!Или будет....Это конечно возможно,но только если Атлетико спуститься на 3 головы ниже! )))
КЭТиК
КЭТиК
12 декабря 2019 в 06:24
Атлетико не напрягался.
Zenit_84
Zenit_84
12 декабря 2019 в 04:47
А может и на три
Гость
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