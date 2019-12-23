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Хавбек «Лилля» Сумаре хочет продолжить карьеру в АПЛ

23 декабря 2019, 17:48

Полузащитник «Лилля» Бубакари Сумаре может покинуть свой клуб уже этой зимой.

20-летний игрок изъявил желание перейти в один из клубов английской Премьер-Лиги. Лучше остальных, по его мнению, ему подойдет «Манчестер Юнайтед», особенно если команду покинет Поль Погба. Второй вариант – «Тоттенхэм», уже сделавший предложение и ожидающий решения игрока.

Сумаре выступает за «Лилль» с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей в Лиге 1. 

Также появлялась информация о переговорах по Сумаре с «Наполи».

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