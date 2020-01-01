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Артета: «Озилу нужна помощь партнеров»

сегодня, 20:28

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о полузащитнике «канониров» Месуте Озиле:

Месут отдает все силы, что у него есть. Его физические показатели существенно выросли. Однако он не может всё делать сам. Ему требуется организованная структура и партнеры. Команда должна играть определенным образом, чтобы он мог показать все свои сильные качества. Этого мы и пытаемся добиться.

Когда вижу его необходимое отношение к делу и желание, то ставлю его в состав. Как только этого не будет, он перестанет играть.

Ранее Артета рассказал о трансферной политике «канониров» в январе. 

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 21:04
Никакой он не лидер как оказалось.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Triem
сегодня в 21:03
Озилу нужно дать под-ж-опник и гнать из команды! Пусть едет в Турцию и играет где нибудь в Галатасарае!
Тут уже какой-то маразм у руководства проглядывает, потому что 80-миллионный Пепе, который вытащил красиво несколько матчей (дубль со штрафных "Витории", гол + ассист с ВХЮ), вообще не получает практики, а М*дилу с 3, ска, передачами за 1.5 сезона вытирать слезки - главная задача тренера. У них реально или крыша едет или что я не понимаю.
Triem
Triem
сегодня в 20:59
Озилу нужно дать под-ж-опник и гнать из команды! Пусть едет в Турцию и играет где нибудь в Галатасарае!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 20:55
Лютый п***ц, именно этого и ожидал, увы.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:48
Разве вся команда должна играть на Озила??((
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 20:38
Озил убил в себя футболиста, когда решил что должен получать больше в Реале.
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