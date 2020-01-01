Артета: «Озилу нужна помощь партнеров»

Главный тренер «Арсенала» поделился мнением о полузащитнике «канониров» :

Месут отдает все силы, что у него есть. Его физические показатели существенно выросли. Однако он не может всё делать сам. Ему требуется организованная структура и партнеры. Команда должна играть определенным образом, чтобы он мог показать все свои сильные качества. Этого мы и пытаемся добиться.

Когда вижу его необходимое отношение к делу и желание, то ставлю его в состав. Как только этого не будет, он перестанет играть.