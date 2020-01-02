Луис: «„Арсенал“ начал очень плохо, но всё может измениться»

Защитник «Арсенала» прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 21-го тура английской Премьер-Лиги.

Я считаю, что Артета может улучшить каждого игрока. Микель - отличный тренер, он знает футбол. Он был великим игроком, и я верю в его философию. Мы собираемся делать большие вещи в будущем, шаг за шагом.

Это было здорово. Мы здорово провели первый тайм. Но пока стоит быть честными и смиренными, чтобы признать, что физически мы не готовы. Но там где заканчивается физика, должна начаться игра от сердца. Вы не можете изменить все за один день, одну неделю, один месяц, но прекрасно видеть, как игроки начинают понимать свою приверженность, свое отношение к тому, что им нужно сделать для больших вещей в жизни и больших вещей в футболе.

В жизни, когда вы счастливы, результаты могут быть совершенно другими. Если вы спите счастливым, вы можете спать четыре часа лучше, чем спать грустным в течение восьми часов. Если вы работаете с счастьем и верите в то, что вы делаете, это совершенно другое.

Наш сезон еще не начался. Мы начали очень плохо, но все может измениться, и есть еще некоторые титулы, за которые нужно бороться.