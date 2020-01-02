Артета: «Я рад видеть, что игроки „Арсенала“ показывают характер»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал победу в 21-м туре английской Премьер-Лиги над «Манчестер Юнайтед».

Я очень доволен игрой, а ещё больше доволен результатом, который был нужен нам. Игроки дали мне многое, что я от них требовал и хотел видеть на поле. Я сказал игрокам: «Всё в ваших руках — болельщики поддержат вас, если вы покажете, что этого заслуживаете. Если нет, они будут настроены негативно». Они здесь, для того чтобы поддерживать вас. Они хотят видеть такую игру, какую мы показали. Мы должны поблагодарить их, они заряжали нас энергией.

На данный момент проблема нашей игры исходит из сохранения уровня интенсивности игры, который мы задаём в первом тайме. Это часть процесса, но пока прошло слишком мало времени. Я рад видеть, что игроки показывают характер. Я видел, как они готовы биться друг за друга. Когда им приходилось защищаться глубже, я хотел видеть эту реакцию.

В конце концов, нас оценивают по результатам, и это значительно повысит уверенность игроков в том, что они могут играть с любым соперником в этой лиге и готовы быть лучше их, доминировать над ними и соревноваться с ними.