Агент хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола раскритиковал «красных дьяволов»:
«Манчестер Юнайтед» виноват в проблемах Погба. Там нет спортивного проекта, он потерял связь с реальностью. Я бы туда никого не привел. Они могли бы загубить кого угодно, хоть Марадону, Пеле или Мальдини.
Полю нужен клуб вроде того, какой был в «Ювентусе».
Ранее Райола заявил, что Погба хочет выигрывать трофеи с МЮ.
"...но если хорошо заплатят - я помогу им связывать ноги очередной жертве"
"...но если хорошо заплатят - я помогу им связывать ноги очередной жертве"
Это доказывает в очередной раз что МЮ принял правильное решение - не покупать холланда за бешенные бабки.
Это доказывает в очередной раз что МЮ принял правильное решение - не покупать холланда за бешенные бабки.
Значит правдивая история о том , почему МЮ отказался от трансфера Холланда - Боруссия Д заплатила этой свинье 15 млн
Значит правдивая история о том , почему МЮ отказался от трансфера Холланда - Боруссия Д заплатила этой свинье 15 млн