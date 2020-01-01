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Мино Райола: «МЮ загубил бы даже Марадону, Пеле и Мальдини»

вчера, 21:50

Агент хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола раскритиковал «красных дьяволов»:

«Манчестер Юнайтед» виноват в проблемах Погба. Там нет спортивного проекта, он потерял связь с реальностью. Я бы туда никого не привел. Они могли бы загубить кого угодно, хоть Марадону, Пеле или Мальдини.

Полю нужен клуб вроде того, какой был в «Ювентусе».

Ранее Райола заявил, что Погба хочет выигрывать трофеи с МЮ

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
сегодня в 09:19
Почему мнение этого человека так важно для спортивного сайта?
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 07:38
А если бы дали те 15млн за Холланда пел бы оды МЮ, какой он великий клуб и сделает из Холланда Марадонну и Пеле. Барыга короче райола.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:03
Об этом можно только догадываться
dzvinka
dzvinka
вчера в 23:17
все верно сказал, но забыл добавить:
"...но если хорошо заплатят - я помогу им связывать ноги очередной жертве"
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил PiterGrad
вчера в 22:55
чет агенты много болтать начали....вроде не игроки и не тренеры,а мелят языком на каждом шагу.
ну так это его работа, продавать товар. Создаётся определённый фон.уверен,что это не просто болтовня,а какая то стратегия и уж точно он работает в связке с психологом,маркетологом.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 22:43
А разве он не был агентом Погба, когда тот переходил в Мю?)) Что за бред он несет?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:42
По факту, ему просто пофиг, где и кто окажется при трансферах, это для него просто работа, не более того, а зарабатывать все хотят, и как можно больше.
Морозовский
Морозовский
вчера в 22:11
Характеристика, данная Райолой МЮ, гораздо больше подходит "Зениту".
Генадий Павлович
Генадий Павлович
вчера в 22:08
реально толстяк никак не смирится с потерями потенциального куша если бы тот толкнул своего холланда в МЮ на миллионы дороже.
Это доказывает в очередной раз что МЮ принял правильное решение - не покупать холланда за бешенные бабки.
ДСА
ДСА
вчера в 22:06
Жадность негра губит.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
вчера в 22:02
прилично бомбануло эту жирную свинью после того , как и до нашего 24и эда вудворта дошло , что с ней нельзя иметь дел .
Значит правдивая история о том , почему МЮ отказался от трансфера Холланда - Боруссия Д заплатила этой свинье 15 млн
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:59
МЮ-расисты,если кратко)))
PiterGrad
PiterGrad
вчера в 21:56
чет агенты много болтать начали....вроде не игроки и не тренеры,а мелят языком на каждом шагу.
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