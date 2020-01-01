Мино Райола: «МЮ загубил бы даже Марадону, Пеле и Мальдини»

Агент хавбека «Манчестер Юнайтед» Мино Райола раскритиковал «красных дьяволов»:

«Манчестер Юнайтед» виноват в проблемах Погба. Там нет спортивного проекта, он потерял связь с реальностью. Я бы туда никого не привел. Они могли бы загубить кого угодно, хоть Марадону, Пеле или Мальдини.

Полю нужен клуб вроде того, какой был в «Ювентусе».