ГлавнаяНовости

Моуриньо: «„Тоттенхэм“ не будет королем трансферного рынка»

сегодня, 21:26
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон1 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо после проигрыша в матче 21-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» рассказал про трансферную политику «шпор» на январь:

«Тоттенхэму» необходимо время для работы. Нам нужно то, чего в итоге нет. Мы сосредоточимся на том, что есть.

Мы собираемся работать, а не быть королями трансферного рынка.

Сегодня у нас плохой результат. В течение последнего года клубу тяжело добиться хороших результатов в гостевых играх.

Работа заключается в работе с игроками на поле, а не на трансферном рынке. У нас нет времени на это, поэтому нам тяжело.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Моуриньо: «„Тоттенхэм“ контролировал игру, результат слишком суров»
Сегодня, 21:15 Комментарии0
Моуриньо о желтой: «Я был груб с идиотом»
Сегодня, 21:06 Комментарии6
Артета: «Озилу нужна помощь партнеров»
Сегодня, 20:28 Комментарии6
Гвардиола: «„Ливерпуль“ невероятен»
Сегодня, 19:28 Комментарии5
Лэмпард: «„Челси“ повезло не проиграть „Брайтону“»
Сегодня, 19:00 Комментарии4
Луис Суарес: «Я очень счастлив в „Барселоне“, хочу продлить контракт»
Сегодня, 18:02 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dimagas2
dimagas2
сегодня в 21:31
Роуз и Эриксен по идее уходят,им замену нужно искать.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 21:30
Хочется верить , что тебе не придется работать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100