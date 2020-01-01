Моуриньо: «„Тоттенхэм“ не будет королем трансферного рынка»

Главный тренер «Тоттенхэма» после проигрыша в матче 21-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» рассказал про трансферную политику «шпор» на январь:

«Тоттенхэму» необходимо время для работы. Нам нужно то, чего в итоге нет. Мы сосредоточимся на том, что есть.

Мы собираемся работать, а не быть королями трансферного рынка.

Сегодня у нас плохой результат. В течение последнего года клубу тяжело добиться хороших результатов в гостевых играх.

Работа заключается в работе с игроками на поле, а не на трансферном рынке. У нас нет времени на это, поэтому нам тяжело.