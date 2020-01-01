Моуриньо: «„Тоттенхэм“ контролировал игру, результат слишком суров»

Главный тренер «Тоттенхэма» поделился мнением о поражении во встрече 21-го тура АПЛ с «Саутгемптоном»:

Это была странная игра. У нас не было проблем в обороне. Соперник не создал нам их, но все равно забил. Ингс здорово сыграл в том моменте.

В остальном мы всё контролировали. Мы создали достаточно моментов, чтобы забить, пусть и не так много.

«Саутгемптон» хорошо защищался и тормозил игру. Их защитники закрыли наших форвардов.

Без Кейна и без Сона в концовке матча наши возможности были ограничены. Результат слишком суров.

Кажется, что у Н'Домбеле это уже десятая травма в сезони. Они мешают ему играть стабильно. Кейн играет каждый матч от первой и до последней минуты. Он точно выбыл на некоторое время.