Моуриньо: «„Тоттенхэм“ контролировал игру, результат слишком суров»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо поделился мнением о поражении во встрече 21-го тура АПЛ с «Саутгемптоном»:
Это была странная игра. У нас не было проблем в обороне. Соперник не создал нам их, но все равно забил. Ингс здорово сыграл в том моменте.
В остальном мы всё контролировали. Мы создали достаточно моментов, чтобы забить, пусть и не так много.
«Саутгемптон» хорошо защищался и тормозил игру. Их защитники закрыли наших форвардов.
Без Кейна и без Сона в концовке матча наши возможности были ограничены. Результат слишком суров.
Кажется, что у Н'Домбеле это уже десятая травма в сезони. Они мешают ему играть стабильно. Кейн играет каждый матч от первой и до последней минуты. Он точно выбыл на некоторое время.