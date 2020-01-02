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Фернандо возвращается в «Спартак» из аренды в «Бэйцзин Гоань»

сегодня, 10:47

По информации портала Trasfermarkt, полузащитник «Бэйцзин Гоань» Фернандо вернется в «Спартак» по истечении срока аренды.

Китайский клуб не намерен воспользоваться опцией выкупа игрока за 9,6 миллиона евро. Также отмечается, что бразильский игрок попробует найти себе новую команду.

Причиной, по которой «Бэйцзин» не будет продлевать соглашение с Фернандо, является возвращение в команду из аренды полузащитника Хонатана Виера, на которого в команде рассчитывают больше. По итогам осенней части сезона Фернандо провёл в составе китайского клуба 7 матчей, в которых отличился одной голевой передачей.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL ответил 25процентный клоун
сегодня в 19:35
Ладно, не кипятись, с новым годом! Этож просто игра, а мы люди, это выше
Соглсен.Тебя тоже с Новым гоом!
nik9373
nik9373
сегодня в 19:27
Какой-то Хонатан Виер лучше Фернандо? Покажите мне это чудо.
Сп62
Сп62
сегодня в 18:56
В нынешней ситуации Спартака такой игрок, как Фернандо, подарок судьбы. Просто необходимо им воспользоваться. Главное, чтобы игрок держал себя в форме.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 18:41
Виера круче
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
сегодня в 17:36
Если Тодеско хоть чтото понимает в футболе, то оставит Федю на сезон минимум, кононову ума не хватило, результат мы сейчас видим... 10-й строчки...
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 16:44
"Московский клуб отдал 27-летнего бразильца в аренду, китайская сторона заплатила за сделку 5,4 миллиона евро. В контракте также прописана опция обязательного выкупа игрока за 9,6 миллиона"

хм, а эти желтушники знают значение слов "обязательный выкуп"?
Red blu
Red blu
сегодня в 16:41
Поматросили и бросили?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:33
Спартак: -Ну что, берете?
Китайцы: -Не-не, возвращаем. Вам нужнее...
Гавроша
Гавроша ответил Doping87
сегодня в 15:43
На самом деле Фернандо это спасение для Спартака. Мне казалось что как раз после ухода этого опорника Спартак и посыпался. Оборона кб должна прыгать от радости, если негритенок вернётся.
Почему же китайцам не сгодился ценный игрок спартака?
Doping87
Doping87
сегодня в 15:31
На самом деле Фернандо это спасение для Спартака. Мне казалось что как раз после ухода этого опорника Спартак и посыпался. Оборона кб должна прыгать от радости, если негритенок вернётся.
Против_всех
Против_всех
сегодня в 15:14
Канифею в паутину ,со штрафных ,опять будет закидывать. Рекордсмен уже в шоке
Гавроша
Гавроша
сегодня в 15:06
Даже китайцы плюются от свиней!
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил cska plus
сегодня в 15:05
Негр возвращается, тарасовка без негров всё равно, что земля без колхоза.
Ага,а Сантос,Гогуа,Н*Диайе просто морилки перепили...)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:52
балласт)))
leopit
leopit
сегодня в 14:45
Все негры в гости к нам.....т.е. в Спартак!
shlomo
shlomo
сегодня в 14:43
Посмотрим, что получится
нечитайло
нечитайло
сегодня в 14:40
Пора
mangoх12
mangoх12 ответил Faustello
сегодня в 14:39
В утиль к Тилю? ))
попарит голландца))

Бабушка Маня
Бабушка Маня
сегодня в 14:31
Не прижился в Китае.
Faustello
Faustello ответил mangoх12
сегодня в 14:08
Теперь только в утиль
В утиль к Тилю? ))
berda2003
berda2003
сегодня в 14:08
да, на тараканах, стрекозах, мухах и гусеницах не долго продержался...
на мясокомбинате откормится и домой, на пляж...
mangoх12
mangoх12
сегодня в 13:56
Теперь только в утиль
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Сов Армия
сегодня в 13:56
Только на корпоративе)
Сов Армия
Сов Армия ответил 25процентный клоун
сегодня в 13:54
Смешно читать это эксперту. Ты назвал какойто сброд, который ничего не выиграл,а только позорит страну с лудогорцами. Видимо праздники хорошо погулял, оно и видно. Я не пью, я эксперт, и Фернандо лучшее что былос нашим футболом запоследние годы, чемпион
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил SHMEL
    сегодня в 13:53
    Ладно, не кипятись, с новым годом!
    Этож просто игра, а мы люди, это выше
    SHMEL
    SHMEL ответил 25процентный клоун
    сегодня в 13:45
    Смешно читать это эксперту. Ты назвал какойто сброд, который ничего не выиграл,а только позорит страну с лудогорцами. Видимо праздники хорошо погулял, оно и видно. Я не пью, я эксперт, и Фернандо лучшее что былос нашим футболом запоследние годы, чемпион
      oFANATo
      oFANATo
      сегодня в 13:43
      Да же китайскому клубу не пригодился этот секонт хент.
      Авербуx
      Авербуx
      сегодня в 13:40
      Даже в Китае не пригодился , да и зачем ему там когда можно спокойно доить Федуна - проторенная дорожка ))
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      сегодня в 13:33
      Верните Глушакова !
      С кем Фернандо будет ходить в баню ?
      makkie
      makkie
      сегодня в 13:31
      Школьники с ТМ в новогоднем угаре?)
      Фернандо провел за китайский клуб 7 матчей, а для обязательного выкупа достаточно всего 2-х. Делайте выводы!

      Всех с Наступившим Новым годом!
      Поменьше ссор и срача, побольше обсуждения футбола и адекватности. Обнял всех достойных 👋
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