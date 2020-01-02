Фернандо возвращается в «Спартак» из аренды в «Бэйцзин Гоань»

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По информации портала Trasfermarkt, полузащитник «Бэйцзин Гоань» Фернандо вернется в «Спартак» по истечении срока аренды.

Китайский клуб не намерен воспользоваться опцией выкупа игрока за 9,6 миллиона евро. Также отмечается, что бразильский игрок попробует найти себе новую команду.

Причиной, по которой «Бэйцзин» не будет продлевать соглашение с Фернандо, является возвращение в команду из аренды полузащитника Хонатана Виера, на которого в команде рассчитывают больше. По итогам осенней части сезона Фернандо провёл в составе китайского клуба 7 матчей, в которых отличился одной голевой передачей.