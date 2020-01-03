Неймар может остаться в ПСЖ, если клуб в Лиге чемпионов пройдет далеко

Источник, близкий к нападающему ПСЖ Неймару, рассказал, что бразильский футболист останется в ПСЖ, если клуб далеко пройдет в ЛЧ:
Одной из причин, почему Неймар хотел покинуть ПСЖ, являлось то, что он чувствовал невозможность выигрыша больших трофеев с ними. У него было чувство, что шансы на победу в Лиге чемпионов с «Пари Сен-Жермен» равны нулю.
Сегодня Неймар чувствует, что команда может исправить это. Он полностью отдается игре за клуб и наладил взаимопонимание с Мбаппе. Они знают, что вместе способны сокрушить любого соперника. Если ПСЖ проведет отличный сезон и далеко пройдет в ЛЧ, то шансы Неймара остаться очень и очень высоки.
Ранее полузащитник «Пари Сен-Жермен» Пабло Сарабия заявил, что для французского клуба очень важна ЛЧ.
Поэтому ПСЖ с Неймаром точно ничего не выиграет.
Поэтому ПСЖ с Неймаром точно ничего не выиграет.
Позёр и и типок со сверхзавышенной самооценкой.......
Позёр и и типок со сверхзавышенной самооценкой.......