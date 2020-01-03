Неймар может остаться в ПСЖ, если клуб в Лиге чемпионов пройдет далеко

Источник, близкий к нападающему ПСЖ Неймару, рассказал, что бразильский футболист останется в ПСЖ , если клуб далеко пройдет в ЛЧ :

Одной из причин, почему Неймар хотел покинуть ПСЖ , являлось то, что он чувствовал невозможность выигрыша больших трофеев с ними. У него было чувство, что шансы на победу в Лиге чемпионов с «Пари Сен-Жермен» равны нулю.