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Неймар может остаться в ПСЖ, если клуб в Лиге чемпионов пройдет далеко

сегодня, 14:07

Источник, близкий к нападающему ПСЖ Неймару, рассказал, что бразильский футболист останется в ПСЖ, если клуб далеко пройдет в ЛЧ:

Одной из причин, почему Неймар хотел покинуть ПСЖ, являлось то, что он чувствовал невозможность выигрыша больших трофеев с ними. У него было чувство, что шансы на победу в Лиге чемпионов с «Пари Сен-Жермен» равны нулю.

Сегодня Неймар чувствует, что команда может исправить это. Он полностью отдается игре за клуб и наладил взаимопонимание с Мбаппе. Они знают, что вместе способны сокрушить любого соперника. Если ПСЖ проведет отличный сезон и далеко пройдет в ЛЧ, то шансы Неймара остаться очень и очень высоки.

Ранее полузащитник «Пари Сен-Жермен» Пабло Сарабия заявил, что для французского клуба очень важна ЛЧ

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 16:07
ПСЖ НЕ ПОБЕДИТ
Alex12357
Alex12357
сегодня в 15:42
Неймару нужен в середину полузащиты- Бразилец ,способный его понимать.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 15:38
Эпопеи не видно конца.
cska plus
cska plus
сегодня в 14:43
У этой плаксы семь пятниц на неделе.
Belgie2009
Belgie2009 ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 14:35
Это просто Вальверде ему не дал играть)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:21
Тут есть дилемма. В игре с "Реалом" Неймар совершил потерь пятнадцать за полчаса на поле, абсолютно плевал на всех одноклубников и портил игру.

Поэтому ПСЖ с Неймаром точно ничего не выиграет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:17
Неймар будет на лавке созерцать потуги соратников по команде...и если они всё таки поднапрягуться и дойдут до финала....так уж и быть....Неймар осчастливит их своим выходом на поле....
Позёр и и типок со сверхзавышенной самооценкой.......
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