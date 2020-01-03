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Р. Фердинанд: «„Ливерпуль“ деморализует соперников еще до выхода на поле»

сегодня, 13:53
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнайтедШеффилд ЮнайтедМатч завершен

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Шеффилд Юнайтед» во встрече 21-го тура АПЛ:

«Ливерпуль» полностью доминировал в матче. У них есть спокойствие и характер. Они деморализуют соперников еще до выхода на поле. «Ливерпуль» душит команды и наказывает их в критические моменты.

Салах и Мане являются ночными кошмарами, если играешь против них. Единственное намерение Мане - получить мяч и бежать на тебя. От отдает пас для того, чтобы получить мяч снова.

Скорость, с которой действует «Ливерпуль», является следующим уровнем в АПЛ.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 16:31
всё верно подметил. Только напрягает, что в последнее время со всех сторон льются этот сладкий мёд в уши игроков красных. Главное, что бы не расслабились, не размякли.. Хотя судя по самоотдаче на поле и по их интервью сами всё прекрасно понимают
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил КЭТиК
сегодня в 15:37
Похоже Ливерпулю проигрывают больше от испуга, а не от разницы в классе.
даже Рио испугался....
W.N.W.A.
W.N.W.A.
сегодня в 14:54
Сколько ботов с однотипными комментами на соккере жесть.
cska plus
cska plus
сегодня в 14:47
В каждой шутке есть доля правды.
marvel777
marvel777 ответил КЭТиК
сегодня в 14:20
Похоже Ливерпулю проигрывают больше от испуга, а не от разницы в классе.
одно другому не мешает
DERBY COUNTY
DERBY COUNTY
сегодня в 14:20
Ливерпуль как Майк Тайсон, тому тоже уже проигрывали до боя!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:15
Похоже Ливерпулю проигрывают больше от испуга, а не от разницы в классе.
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