Р. Фердинанд: «„Ливерпуль“ деморализует соперников еще до выхода на поле»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Шеффилд Юнайтед» во встрече 21-го тура АПЛ :

«Ливерпуль» полностью доминировал в матче. У них есть спокойствие и характер. Они деморализуют соперников еще до выхода на поле. «Ливерпуль» душит команды и наказывает их в критические моменты.

Салах и Мане являются ночными кошмарами, если играешь против них. Единственное намерение Мане - получить мяч и бежать на тебя. От отдает пас для того, чтобы получить мяч снова.