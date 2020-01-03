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Вальверде сообщил, что Видаль не покинет «Барселону» в январе

вчера, 23:03

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что полузащитник Артуро Видаль не покинет команду в январе.

После ухода Карлеса Аленьи больше никто не покинет команду [в январе].  

Напомним, что Аленья перешел в «Бетис» на правах аренды.

Видаль является трансферной целью «Интера». Руководство миланцев заявляло о намерении приобрести игрока. Кроме того, сам Видаль, по данным СМИ, хочет перейти в «Интер».

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Apsny
Apsny
сегодня в 00:22
Бартомеу и он должны уйти.
Стеллс
Стеллс
вчера в 23:32
Не нашёл таких слов.Вальверде: «Видал? Самое важное для меня - это то, что он хорошо тренируется и хорошо ладит с другими игроками. Он должен разобраться с клубом»
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