Вальверде сообщил, что Видаль не покинет «Барселону» в январе

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что полузащитник Артуро Видаль не покинет команду в январе.
После ухода Карлеса Аленьи больше никто не покинет команду [в январе].
Напомним, что Аленья перешел в «Бетис» на правах аренды.
Видаль является трансферной целью «Интера». Руководство миланцев заявляло о намерении приобрести игрока. Кроме того, сам Видаль, по данным СМИ, хочет перейти в «Интер».
Разница в классе клубов:
Вальверде: ""Это неудача в том, чтобы не выиграть ни одного трофея""
Зидан: "Если "Реал" не выиграет ни одного трофея в 2020-м, это не будет провалом"
Разница в классе клубов:
Вальверде: ""Это неудача в том, чтобы не выиграть ни одного трофея""
Зидан: "Если "Реал" не выиграет ни одного трофея в 2020-м, это не будет провалом"