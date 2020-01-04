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Фабрегас: «Морено - тренер барселонской школы»

сегодня, 14:54

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас прокомментировал приход Роберта Морено в клуб на пост главного тренера команды.

Много разговариваю с друзьями, которые всё ещё играют за сборную Испании. Все они хорошо отзываются о методах работы и манере общения тренера. Он старается чётко доносить информацию футболистам. Он тренер барселонской школы, которую хорошо знаю. У него своя философия. Этот тренер подстраивается под имеющихся игроков и соперников команды. Он очень хорошо разъясняет, почему ты должен делать то или это. Сейчас мы должны реализовать его философию на поле. Это займёт некоторое время. Думаю, для нас, игроков, всё будет хорошо, особенно для молодых футболистов.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответил волгодон 2
сегодня в 16:25
Ну теперь попрет. Головин окунется в философию,распространит ее в сборной,сборная всех ушатает и таракана назначат гением)
эк тебя понесло, новогодний алкоголь всё еще не отпускает?
mangoх12
mangoх12
сегодня в 16:08
ну посмотрим на тики така по французски
VIPded
VIPded
сегодня в 15:35
Удачи Роберту с Монако!!!
cska plus
cska plus
сегодня в 15:31
Время покажет.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 15:03
Ну теперь попрет. Головин окунется в философию,распространит ее в сборной,сборная всех ушатает и таракана назначат гением)
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