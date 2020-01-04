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Беренс: «Слуцкий отобрал у меня год футбола»

сегодня, 14:07

Форвард «Витесса» Рой Беренс рассказал о конфликте с бывшим главным тренером команды Леонидом Слуцким.

Высказал тренеру своё мнение, как должна играть команда. Я всегда был игроком основы. Команда хотела, чтобы я играл нападающего. Но Слуцкий придерживался своего плана. На следующий день он сказал, что у него другое мнение. После этого я больше не входил в его планы.

Это всего лишь два разных мнения. Слуцкий отобрал у меня год футбола. Я надеялся на поддержку со стороны команды. Но в футболе все в первую очередь думают о себе. Так устроен этот мир. Я мыслю трезво. Я сделал то, что считал правильным. Дальнейшее было результатом этих действий.

Ранее сообщалось, что Слуцкий конфликтовал и с полузащитником «Витесса» Рихедли Базуром.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:14
Слуцкий жОсткий мужик. Скоро судеек метелить будет. гинер с Ашотом ему помогут...
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