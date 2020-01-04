Беренс: «Слуцкий отобрал у меня год футбола»

Форвард «Витесса» рассказал о конфликте с бывшим главным тренером команды .

Высказал тренеру своё мнение, как должна играть команда. Я всегда был игроком основы. Команда хотела, чтобы я играл нападающего. Но Слуцкий придерживался своего плана. На следующий день он сказал, что у него другое мнение. После этого я больше не входил в его планы.

Это всего лишь два разных мнения. Слуцкий отобрал у меня год футбола. Я надеялся на поддержку со стороны команды. Но в футболе все в первую очередь думают о себе. Так устроен этот мир. Я мыслю трезво. Я сделал то, что считал правильным. Дальнейшее было результатом этих действий.