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Гвардиола: «К матчам в Кубке Англии относимся серьёзно»

вчера, 23:39
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 1Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт ВейлМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Порт Вейлом» в 3-м раунде Кубка Англии.

Когда игроки «Порт Вейла» налаживают связь с Томом Поупом и рвутся вперед, они действительно опасны. У нас было много моментов во втором тайме, и поэтому мы в следующем раунде.

Харвуд-Беллис растет с каждым днем, он очень хороший игрок. Тэйлор показал себя в Кубке лиги, он всегда собран.

Это самый старый кубковый турнир в этой стране, и, конечно, к таким матчам относишься серьезно. Впереди жеребьевка, но до финала еще далеко.

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