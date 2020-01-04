Гвардиола: «К матчам в Кубке Англии относимся серьёзно»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Порт Вейлом» в 3-м раунде Кубка Англии.

Когда игроки «Порт Вейла» налаживают связь с Томом Поупом и рвутся вперед, они действительно опасны. У нас было много моментов во втором тайме, и поэтому мы в следующем раунде.

Харвуд-Беллис растет с каждым днем, он очень хороший игрок. Тэйлор показал себя в Кубке лиги, он всегда собран.

Это самый старый кубковый турнир в этой стране, и, конечно, к таким матчам относишься серьезно. Впереди жеребьевка, но до финала еще далеко.