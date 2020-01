«Манчестер Сити» пригласил игроков «Порт Вейла» в раздевалку после матча

«Манчестер Сити» после матча 3-го раунда Кубка Англии пригласил футболистов «Порт Вейла», выступающих в четвертом дивизионе Англии, в свою раздевалку.

Футболисты «Порт Вейла» пообщались с игроками «горожан» и сделали совместные фото. Главный тренер МС Хосеп Гвардиола прокомментировал событие:

PEP 💬 It was a pleasure. I saw the manager and the sporting director. It’s nice for us to host these clubs and for their players to realise we are the same. We play at a different level but dreams are dreams.



🔵 #ManCity pic.twitter.com/egQRq4p7kk