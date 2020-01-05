ЦСКА передумал покупать игрока сборной Словакии Боженика

сегодня, 19:40

По информации источника, ЦСКА отказался от покупки нападающего «Жилины» и сборной Словакии Роберта Боженика.

За переход 20-летнего форварда за сумму в 3-5 млн евро выступал руководитель селекционного отдела «армейцев» Максим Дюков, но против был скаут Андрей Мовсесьян.

Отмечается, что представители Боженика также предлагали форварда московскому «Динамо», но те тоже отказались от переговоров.

В текущем сезоне Боженик сыграл в 16 матчах в чемпионате Словакии, забив 3 мяча.