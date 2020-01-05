По информации источника, ЦСКА отказался от покупки нападающего «Жилины» и сборной Словакии Роберта Боженика.
За переход 20-летнего форварда за сумму в 3-5 млн евро выступал руководитель селекционного отдела «армейцев» Максим Дюков, но против был скаут Андрей Мовсесьян.
Отмечается, что представители Боженика также предлагали форварда московскому «Динамо», но те тоже отказались от переговоров.
В текущем сезоне Боженик сыграл в 16 матчах в чемпионате Словакии, забив 3 мяча.
"ЦСКА готов выделить 8 млн евро на форварда сборной Словакии"
5 января 2020 19:40
"ЦСКА передумал покупать игрока сборной Словакии Боженика за 3-5 млн"
.....не поймёшь эти схемы....
"ЦСКА готов выделить 8 млн евро на форварда сборной Словакии"
5 января 2020 19:40
"ЦСКА передумал покупать игрока сборной Словакии Боженика за 3-5 млн"
.....не поймёшь эти схемы....