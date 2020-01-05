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ЦСКА передумал покупать игрока сборной Словакии Боженика

сегодня, 19:40

По информации источника, ЦСКА отказался от покупки нападающего «Жилины» и сборной Словакии Роберта Боженика.

За переход 20-летнего форварда за сумму в 3-5 млн евро выступал руководитель селекционного отдела «армейцев» Максим Дюков, но против был скаут Андрей Мовсесьян.

Отмечается, что представители Боженика также предлагали форварда московскому «Динамо», но те тоже отказались от переговоров.

В текущем сезоне Боженик сыграл в 16 матчах в чемпионате Словакии, забив 3 мяча. 

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:09
Молодой ещё, а в ЦСКА молодости и так хватает.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:08
16 матчей 3 гола. Не наш вариант.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:05
Дорого для ЦСКА
pomor 445
pomor 445 ответил Jeck Denielse
сегодня в 20:02
11 декабря 2019 15:01 "ЦСКА готов выделить 8 млн евро на форварда сборной Словакии" 5 января 2020 19:40 "ЦСКА передумал покупать игрока сборной Словакии Боженика за 3-5 млн" .....не поймёшь эти схемы....
Банальные проделки разорившегося Гинера. Как бы вхожу на виду у всех в шикарный дорогой ресторан (знай наших) и тайно тут же ухожу чёрным ходом.
Faustello
Faustello ответил Jeck Denielse
сегодня в 19:59
11 декабря 2019 15:01 "ЦСКА готов выделить 8 млн евро на форварда сборной Словакии" 5 января 2020 19:40 "ЦСКА передумал покупать игрока сборной Словакии Боженика за 3-5 млн" .....не поймёшь эти схемы....
Наверное Ленорыч уже ВЭБ разорил и в аренду отдал ))
cska plus
cska plus
сегодня в 19:59
Значит не всё так как нам агенты дуют в уши.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Jeck Denielse
сегодня в 19:57
Это не схемы,это ложная информация из СМИ
VIPded
VIPded
сегодня в 19:53
Сомнения победили...
ГНИДЫ
ГНИДЫ
сегодня в 19:50
на 3,5 лям гинер десяток зулусов привезет!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:49
11 декабря 2019 15:01
"ЦСКА готов выделить 8 млн евро на форварда сборной Словакии"
5 января 2020 19:40
"ЦСКА передумал покупать игрока сборной Словакии Боженика за 3-5 млн"

.....не поймёшь эти схемы....
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