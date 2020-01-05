Моуриньо: «Гол „Мидлсбро“ надо было отменить, судья не увидел офсайд»

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал ничейный результат в матче Кубка Англии с «Мидлсбро». Командам предстоит переигровка.

Когда мы уступали со счетом 0:1 без нападающих или возможности играть в пределах их линии обороны, где находилась куча народа, я подумал: «У нас проблемы». Но все отреагировали. Я отреагировал. Ребята отреагировали.

Хотели победить, но понимали, что это будет сложно. Перевели игру на свое поле. Эта встреча нам не нужна, учитывая наши большие проблемы с составом. Но в домашней игре мы должны стремиться победить. Это всего лишь третий раунд Кубка и первый раунд для нас. Мы могли бы вылететь, как некоторые команды Премьер-лиги. Каждый матч является трудным.

Команды Чемпионшипа приближаются к уровню команд Премьер-лиги. Можно перепутать команды АПЛ и Чемпионшипа. Я хотел большего, но я не разочарован.

Нужно ли было отменить гол «Мидлсбро»? Да, потому что был офсайд. Судья не был парнем, сидящим в офисе в 200 милях от нас. У нас нет ВАР. У нас есть ВР, видео-рефери, контролирующие игру. Они не ассистируют судьям.