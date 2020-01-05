ГлавнаяНовости

Моуриньо: «Гол „Мидлсбро“ надо было отменить, судья не увидел офсайд»

сегодня, 20:36
МидлсброЛоготип футбольный клуб Мидлсбро1 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал ничейный результат в матче Кубка Англии с «Мидлсбро». Командам предстоит переигровка.

Когда мы уступали со счетом 0:1 без нападающих или возможности играть в пределах их линии обороны, где находилась куча народа, я подумал: «У нас проблемы». Но все отреагировали. Я отреагировал. Ребята отреагировали.

Хотели победить, но понимали, что это будет сложно. Перевели игру на свое поле. Эта встреча нам не нужна, учитывая наши большие проблемы с составом. Но в домашней игре мы должны стремиться победить. Это всего лишь третий раунд Кубка и первый раунд для нас. Мы могли бы вылететь, как некоторые команды Премьер-лиги. Каждый матч является трудным.

Команды Чемпионшипа приближаются к уровню команд Премьер-лиги. Можно перепутать команды АПЛ и Чемпионшипа. Я хотел большего, но я не разочарован.

Нужно ли было отменить гол «Мидлсбро»? Да, потому что был офсайд. Судья не был парнем, сидящим в офисе в 200 милях от нас. У нас нет ВАР. У нас есть ВР, видео-рефери, контролирующие игру. Они не ассистируют судьям.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Конте: «Я вижу в Гаттузо ту же страсть к футболу, что и у меня»
Сегодня, 18:24 Комментарии0
Индзаги: «„Лацио“ постарается продолжить победную серию»
Сегодня, 18:06 Комментарии0
Сарри: «„Юве“ надо поработать над психилогией, прежде чем думать о тактике»
Сегодня, 17:52 Комментарии1
Анчелотти: «„Ливерпуль“, конечно, фаворит, но в дерби всё может произойти»
Сегодня, 17:12 Комментарии2
Ибрагимович: «Хочу видеть на матче 70 тысяч зрителей, иначе не буду играть»
Сегодня, 13:42 Комментарии16
Симеоне: «Облак спас „Атлетико“, но мы должны были спасти себя ещё раньше»
Сегодня, 00:22 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 21:25
вчера болбои, седня судьи... завтра.. мед-персонал.
все по графику.
Rizo1
Rizo1
сегодня в 21:16
Вообще Покет как бы не был Топ тренер... А его попёрли... просто Еврей Леви не понял пока с кем связался (с истеричкой)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:10
Опять Маур ищет потусторонние причины, скоро на матч с "Тоттенхемом" иноплане тяне прилетят и помешают победить
Сантус
Сантус
сегодня в 21:09
Положа руку на....святое),скажите,Вас не напрягает что в большинстве моментов главный арбитр просто слушает что ему говорят из коморки?Притом слушать он может по несколько минут.)Так кто в этом случае главный арбитр?Жозик правильные акценты расставляет ,как по мне...
ДСА
ДСА
сегодня в 21:08
Тренеришка беспомощен.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Strikers188
сегодня в 21:03
Норм отмаза,учитывая наличие ВАРА в Кубке Англии
Моуринью же сказал в комменте, что этот ВАР недостаточно ВАР, он только ВР))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 21:03
Переводчик не меняется. Тоттему не повезло, на период нахождения этого нытика в команде, скатятся в середняки.
Strikers188
Strikers188
сегодня в 20:43
Норм отмаза,учитывая наличие ВАРА в Кубке Англии
Vector-B B
Vector-B B
сегодня в 20:41
Нытье щас будет при каждом фейле Жозе,Леви как ты смог так облажатся))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100