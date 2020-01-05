«Оренбург» объявил о покупке воспитанника «Барселоны»

сегодня, 22:03

Пресс-служба «Оренбурга» в твиттере объявила о подписании форварда «Гента» .

Подробности контракта с 25-летним сенегальцем пока не сообщаются.

Силла - воспитанник академии «Барселоны». Известен по выступлениям за «Эспаньол», «Расинг», «Эйпен», «Зюлте-Варегем» и «Сент-Труйден».

В текущем сезоне Мамаду провел 1 матч в чемпионате Бельгии, сделав 1 ассист.

Нападающий Мамаду Силла 1994 г.р. (Сенегал) заключил контракт с #ФКОренбург



Воспитанник академии «Барселоны», выступал за испанские молодежные команды «Барселоны»,«Матаро» и «Эспаньола».

Выступал за «Расинг» и бельгийские клубы «Эйпен», «Гент», «Зюлте Варегем» и «Сент-Трюйден» pic.twitter.com/nXfjhYUnxX — ФК Оренбург (@fcorenburg) 5 января 2020 г.



Ранее «Оренбург» подписал футболиста сборной Казахстана.