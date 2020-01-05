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«Оренбург» объявил о покупке воспитанника «Барселоны»

сегодня, 22:03

Пресс-служба «Оренбурга» в твиттере объявила о подписании форварда «Гента» Мамаду Силлы.

Подробности контракта с 25-летним сенегальцем пока не сообщаются.

Силла - воспитанник академии «Барселоны». Известен по выступлениям за «Эспаньол», «Расинг», «Эйпен», «Зюлте-Варегем» и «Сент-Труйден».

В текущем сезоне Мамаду провел 1 матч в чемпионате Бельгии, сделав 1 ассист.

Ранее «Оренбург» подписал футболиста сборной Казахстана.

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волгодон 2
волгодон 2 ответил Ravshan878
сегодня в 22:43
ГООООООООЛ СБ РОССИЯ.2 : 1 КАНАДА.
УРА!
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 22:36
Главное ярлык брендовый.
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 22:34
ГООООООООЛ СБ РОССИЯ.2 : 1
КАНАДА.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Garrincha58
сегодня в 22:30
Силла - воспитанник академии «Барселоны». Известен по выступлениям за «Эспаньол», «Расинг», «Эйпен», «Зюлте-Варегем» и «Сент-Труйден».И вот наконец Силла докатился или доигрался до уровня Оренбурга
Можно вспомнить Сонга. Такой же путь проделал, сначала был топ-игроком в "Арсенале", потом просто получал зарплату в "Барселоне", потом скитался по арендам, потом просто получал зарплату в "Рубине", сейчас просто получает зарплату в "Сьоне"... Дальше, может, еще Индия будет или Вьетнам... Силла проторенной дорогой пойдет.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Байкал-38
сегодня в 22:28
Лимит надо менять не по численности, а по качеству! Всякий шлак скупаем, а потом удивляемся почему у нас молодым играть не дают!
Лимит вообще не при чем тут.

Первая проблема нашего футбола - госфинансирование, вторая - нечестное и непрозрачное управление и отсутствие бизнес-модели, лимит уже только третья.

Покупка всяких левых легионеров втридорога - самый простой способ распилить бюджет, и все, не надо тут искать большего, оформляется трансфер левых игроков через офшорные фирмы, цена завышается в три раза, разница в карман.
kts
kts
сегодня в 22:24
, «Зюлте-Варегем» и «Сент-Труйден». Это сильно
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 22:24
Силла - воспитанник академии «Барселоны». Известен по выступлениям за «Эспаньол», «Расинг», «Эйпен», «Зюлте-Варегем» и «Сент-Труйден».И вот наконец Силла докатился или доигрался до уровня Оренбурга
mangoх12
mangoх12
сегодня в 22:22
Силла Сибири !
ДСА
ДСА
сегодня в 22:14
Похоже не суперигрок.
nikoladolgov
nikoladolgov ответил Байкал-38
сегодня в 22:13
Лимит надо менять не по численности, а по качеству! Всякий шлак скупаем, а потом удивляемся почему у нас молодым играть не дают!
Воспитанник Барселоны !
Это же вам не Дзюба какой то, воспитанник Спартака ...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 22:11
Зачем???
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 22:07
Лимит надо менять не по численности, а по качеству! Всякий шлак скупаем, а потом удивляемся почему у нас молодым играть не дают!
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 22:05
+ 100500 к Силле
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