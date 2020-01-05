«Оренбург» объявил о покупке воспитанника «Барселоны»

Пресс-служба «Оренбурга» в твиттере объявила о подписании форварда «Гента» Мамаду Силлы.
Подробности контракта с 25-летним сенегальцем пока не сообщаются.
Силла - воспитанник академии «Барселоны». Известен по выступлениям за «Эспаньол», «Расинг», «Эйпен», «Зюлте-Варегем» и «Сент-Труйден».
В текущем сезоне Мамаду провел 1 матч в чемпионате Бельгии, сделав 1 ассист.
Нападающий Мамаду Силла 1994 г.р. (Сенегал) заключил контракт с #ФКОренбург— ФК Оренбург (@fcorenburg) 5 января 2020 г.
Воспитанник академии «Барселоны», выступал за испанские молодежные команды «Барселоны»,«Матаро» и «Эспаньола».
Выступал за «Расинг» и бельгийские клубы «Эйпен», «Гент», «Зюлте Варегем» и «Сент-Трюйден» pic.twitter.com/nXfjhYUnxX
Ранее «Оренбург» подписал футболиста сборной Казахстана.
КАНАДА.
КАНАДА.
Первая проблема нашего футбола - госфинансирование, вторая - нечестное и непрозрачное управление и отсутствие бизнес-модели, лимит уже только третья.
Покупка всяких левых легионеров втридорога - самый простой способ распилить бюджет, и все, не надо тут искать большего, оформляется трансфер левых игроков через офшорные фирмы, цена завышается в три раза, разница в карман.
Первая проблема нашего футбола - госфинансирование, вторая - нечестное и непрозрачное управление и отсутствие бизнес-модели, лимит уже только третья.
Покупка всяких левых легионеров втридорога - самый простой способ распилить бюджет, и все, не надо тут искать большего, оформляется трансфер левых игроков через офшорные фирмы, цена завышается в три раза, разница в карман.
Это же вам не Дзюба какой то, воспитанник Спартака ...
Это же вам не Дзюба какой то, воспитанник Спартака ...