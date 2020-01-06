Ширер раскритиковал «Эвертон» за игру в матче с «Ливерпулем»

Бывший игрок сборной Англии Алан Ширер прокомментировал для BBC результат матча третьего раунда Кубка Англии «Ливерпуль» – «Эвертон». Он раскритиковал «Эвертон», заявив, что «ириски» выдали позорное выступление.
Они выглядели испуганными, оны выглядели остолбенелыми. Никто не был готов поставить свою ногу на мяч и взять под контроль группу молодых игроков «Ливерпуля», которые доминировали во втором тайме. Это было позорное выступление от «Эвертона».
Отметим, что в матче с «ирисками» в составе «Ливерпуля» дебютировал форвард Такуми Минамино. После встречи наставник «красных» Юрген Клопп высоко оценил игру новичка.