Ширер раскритиковал «Эвертон» за игру в матче с «Ливерпулем»

сегодня, 08:22

Бывший игрок сборной Англии прокомментировал для BBC результат матча третьего раунда Кубка Англии «Ливерпуль» – «Эвертон». Он раскритиковал «Эвертон», заявив, что «ириски» выдали позорное выступление.

Они выглядели испуганными, оны выглядели остолбенелыми. Никто не был готов поставить свою ногу на мяч и взять под контроль группу молодых игроков «Ливерпуля», которые доминировали во втором тайме. Это было позорное выступление от «Эвертона».

Отметим, что в матче с «ирисками» в составе «Ливерпуля» дебютировал форвард . После встречи наставник «красных» высоко оценил игру новичка.