ГлавнаяНовости

Ширер раскритиковал «Эвертон» за игру в матче с «Ливерпулем»

сегодня, 08:22
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 0Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

Бывший игрок сборной Англии Алан Ширер прокомментировал для BBC результат матча третьего раунда Кубка Англии «Ливерпуль» – «Эвертон». Он раскритиковал «Эвертон», заявив, что «ириски» выдали позорное выступление.

Они выглядели испуганными, оны выглядели остолбенелыми. Никто не был готов поставить свою ногу на мяч и взять под контроль группу молодых игроков «Ливерпуля», которые доминировали во втором тайме. Это было позорное выступление от «Эвертона».

Отметим, что в матче с «ирисками» в составе «Ливерпуля» дебютировал форвард Такуми Минамино. После встречи наставник «красных» Юрген Клопп высоко оценил игру новичка.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гвардиола: «Для Фодена лучше, чтобы его не сравнивали с Сильвой»
Сегодня, 09:46 Комментарии0
Бывший игрок «Ливерпуля» Никол призвал «Арсенал» не покупать Боатенга
Сегодня, 09:29 Комментарии0
Фонсека: «Мяч не захотел залетать в ворота „Торино“»
Сегодня, 08:15 Комментарии2
Клопп высоко оценил игру Минамино в дебютном матче за «Ливерпуль»
Сегодня, 00:16 Комментарии6
Д'Аверса: «Кулушевски решил доиграть полгода в „Парме“ из уважения к клубу»
Вчера, 22:48 Комментарии1
Клопп: «„Ливерпуль“ фантастически играл в матче с „Эвертоном“»
Вчера, 21:44 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:24
Ливерпуль всех запугал.
Carradona
Carradona
сегодня в 09:12
ОнЫ, ошибка
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100