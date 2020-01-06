Баркли рассказал о том, как с травмой работал на тренировках

Полузащитник «Челси» рассказал о том, как справлялся с повреждением правой ноги, из-за которого не играл с октября. Накануне хавбек вернулся на поле и забил гол в матче с «Ноттингем Форест», состоявшемся в рамках третьего раунда Кубка Англии.

Я не мог бить по мячу правой ногой, так что на тренировках использовал для этого левую. Я изо всех сил пытался отдавать передачи на тренировках правой ногой, но это было так больно, и мне просто пришлось бить по мячу левой. Иногда я был вынужден выходить из тренировок, поскольку в случае продолжения было бы очень больно. Но в последние две-три недели я не чувствовал боли и проводил дополнительную беговую работу.