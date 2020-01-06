ГлавнаяНовости

Баркли рассказал о том, как с травмой работал на тренировках

сегодня, 15:28
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

Полузащитник «Челси» Росс Баркли рассказал о том, как справлялся с повреждением правой ноги, из-за которого не играл с октября. Накануне хавбек вернулся на поле и забил гол в матче с «Ноттингем Форест», состоявшемся в рамках третьего раунда Кубка Англии.

Я не мог бить по мячу правой ногой, так что на тренировках использовал для этого левую. Я изо всех сил пытался отдавать передачи на тренировках правой ногой, но это было так больно, и мне просто пришлось бить по мячу левой. Иногда я был вынужден выходить из тренировок, поскольку в случае продолжения было бы очень больно. Но в последние две-три недели я не чувствовал боли и проводил дополнительную беговую работу.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Клопп: «Милнер получил серьезную травму»
Сегодня, 08:37 Комментарии1
Милнер получил травму в матче против «Эвертона»
Вчера, 20:04 Комментарии2
Гаттузо: «Инсинье сейчас страдает от того, что он неаполитанец»
Вчера, 16:02 Комментарии1
Сульшер: «Надеемся, Магуайр будет готов к матчу с „Ман Сити“»
Вчера, 15:39 Комментарии2
Флик: «У Гнабри проблемы с ахилловым сухожилием»
Вчера, 15:09 Комментарии1
Эрнандес вернулся в общую группу «Баварии» спустя почти 3 месяца отсутствия
Вчера, 15:05 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100