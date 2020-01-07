Деменко: «Сложно представить, что может помешать „Зениту“ выиграть РПЛ»

Экс-полузащитник «Зенита» убеждён, что «сине-бело-голубые» не растеряют своё преимущество в чемпионате России.

Сейчас для «Зенита» главная задача на сборах — не испортить то, что есть. Раньше многие эксперты говорили, что пока не стоит торопиться и утверждать, что «сине-бело-голубые» уже чемпионы, вешать на них заранее золотые медали. Но они ушли на перерыв с очень солидным отрывом, и сложно представить, что может помешать «Зениту» добиться своей цели в нынешнем розыгрыше РПЛ . Дело не только в очковом превосходстве, которое команда Сергея Семака успела накопить, но и в том, что она просто является самым стабильным коллективом в чемпионате и объективно обладает наиболее внушительным подбором футболистов.