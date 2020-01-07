Деменко: «Сложно представить, что может помешать „Зениту“ выиграть РПЛ»

Экс-полузащитник «Зенита» Максим Деменко убеждён, что «сине-бело-голубые» не растеряют своё преимущество в чемпионате России.
Сейчас для «Зенита» главная задача на сборах — не испортить то, что есть. Раньше многие эксперты говорили, что пока не стоит торопиться и утверждать, что «сине-бело-голубые» уже чемпионы, вешать на них заранее золотые медали. Но они ушли на перерыв с очень солидным отрывом, и сложно представить, что может помешать «Зениту» добиться своей цели в нынешнем розыгрыше РПЛ. Дело не только в очковом превосходстве, которое команда Сергея Семака успела накопить, но и в том, что она просто является самым стабильным коллективом в чемпионате и объективно обладает наиболее внушительным подбором футболистов.
По кабинетам бегать они умеют, да и гинер уже судеек построил на подоконнике.
Придёт Ашот, начнёт отрабатывать своё назначение. Всяко может быть...
По кабинетам бегать они умеют, да и гинер уже судеек построил на подоконнике.
Придёт Ашот, начнёт отрабатывать своё назначение. Всяко может быть...
Ещё слишком свежо предание о зимней потери очков в прошлом чемпионском сезоне...где менее чем за месяц "случилось" три поражения (от ЦСКА,Арсенала,Рубина)...
Да и с лидерами таблицы Краснодаром,ЦСКА и Ростовом играть предстоит в гостях....
Хотя самым показательным в плане амбиций и твёрдости намерений расчемпиониться второй сезон подряд будет безусловно первый матч после перерыва... 29-го марта...с Локомотивом...
Зенит сыграл с Локо 4 раза во всех турнирах в 2019-м году - и ни разу не выиграл....3 поражения и ничья.....
Удачи Зениту !!!!!
Ещё слишком свежо предание о зимней потери очков в прошлом чемпионском сезоне...где менее чем за месяц "случилось" три поражения (от ЦСКА,Арсенала,Рубина)...
Да и с лидерами таблицы Краснодаром,ЦСКА и Ростовом играть предстоит в гостях....
Хотя самым показательным в плане амбиций и твёрдости намерений расчемпиониться второй сезон подряд будет безусловно первый матч после перерыва... 29-го марта...с Локомотивом...
Зенит сыграл с Локо 4 раза во всех турнирах в 2019-м году - и ни разу не выиграл....3 поражения и ничья.....
Удачи Зениту !!!!!