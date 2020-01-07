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Деменко: «Сложно представить, что может помешать „Зениту“ выиграть РПЛ»

07 января 2020, 03:24

Экс-полузащитник «Зенита» Максим Деменко убеждён, что «сине-бело-голубые» не растеряют своё преимущество в чемпионате России.

Сейчас для «Зенита» главная задача на сборах — не испортить то, что есть. Раньше многие эксперты говорили, что пока не стоит торопиться и утверждать, что «сине-бело-голубые» уже чемпионы, вешать на них заранее золотые медали. Но они ушли на перерыв с очень солидным отрывом, и сложно представить, что может помешать «Зениту» добиться своей цели в нынешнем розыгрыше РПЛ. Дело не только в очковом превосходстве, которое команда Сергея Семака успела накопить, но и в том, что она просто является самым стабильным коллективом в чемпионате и объективно обладает наиболее внушительным подбором футболистов.

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Zenit_84
Zenit_84
07 января в 17:52
Только сам Зенит.
Grey33
Grey33
07 января в 14:46
При Петржеле был уже случай, когда туров за десять до финиша Зенит лидировал с отрывом в 8 очков, а по итогу не только не стал Чемпионом, но даже вообще по моему без медалей остался.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 января в 10:41
Если внутриМКАДные объединят усилия против Зенита, случится может всякое.
По кабинетам бегать они умеют, да и гинер уже судеек построил на подоконнике.
Придёт Ашот, начнёт отрабатывать своё назначение. Всяко может быть...
nubom
nubom
07 января в 09:02
Зениту можно в этот Праздник помешать рисовый взвар с медом!
ekliziast
ekliziast
07 января в 07:46
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    07 января в 07:10, ред.
    Наверно даже при 10-ти очковом отрыве не время заниматься "смоловщиной" и раздавать медали за 11 туров до окончания первенства...
    Ещё слишком свежо предание о зимней потери очков в прошлом чемпионском сезоне...где менее чем за месяц "случилось" три поражения (от ЦСКА,Арсенала,Рубина)...
    Да и с лидерами таблицы Краснодаром,ЦСКА и Ростовом играть предстоит в гостях....
    Хотя самым показательным в плане амбиций и твёрдости намерений расчемпиониться второй сезон подряд будет безусловно первый матч после перерыва... 29-го марта...с Локомотивом...
    Зенит сыграл с Локо 4 раза во всех турнирах в 2019-м году - и ни разу не выиграл....3 поражения и ничья.....

    Удачи Зениту !!!!!
    LOpp
    LOpp
    07 января в 04:34
    Зениту могут помешать: Вилков, Мешков, Еськов и др. судьи, которые харчуются у Федуна.
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