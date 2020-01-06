Чугайнов: «Российский футбол деградирует»

Бывший главный тренер «Новосибирска» Игорь Чугайнов прокомментировал нынешнее состояние футбола в России:
Дюков считает, что футбол у нас находится в стадии стагнации? Позволю себе не согласиться с уважаемым Александром Валерьевичем. На мой взгляд, человека, воспитанного в советской футбольной системе и по сей день работающего в региональном футболе, футбол деградирует.
Если на горизонте появляется молодой игрок, хотя бы более-менее оснащенный технически, его сразу же забирают топ-клубы. Борьба за этого человека идет нешуточная. О чем это говорит? О том, что с каждым годом в российском футболе становится все меньше индивидуальностей.
Не хватает ребят, чтобы насытить все клубы РПЛ, не говоря уже о ФНЛ. Мы до сих пор пользуемся остатками советского багажа, но он, к сожалению, иссякает. Нет новой подпитки. Поэтому командам приходится уповать на размер кошелька. Кто больше заплатит, тот и победит. Растить талантливых ребят никто не хочет. Поэтому мы и уступаем в скорости, игровом мышлении европейским командам.
Не скажу, что мы больше никогда не попадем в еврокубковую весну, но если это случится, то это будет стечение обстоятельств, а не системная работа.
Ранее известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что нынешние российские футболисты «Зенита» плохо оснащены технически.
Пока газпром не отлучат от футбола, так и будем деградировать в РПЛ.
Пока газпром не отлучат от футбола, так и будем деградировать в РПЛ.
Ох Григорич,каким вольнодумцем стал ))
Ох Григорич,каким вольнодумцем стал ))
Друзья Володи сказачного,бомбардира ночной хоккейной лиги,-пока Вавилон не уйдёт вон,ниче не изменится .
Друзья Володи сказачного,бомбардира ночной хоккейной лиги,-пока Вавилон не уйдёт вон,ниче не изменится .
И это печально. Есть ли выход из этой ситуации?
Есть -- рубить голову, ибо рыба гниёт с головы.
И это печально. Есть ли выход из этой ситуации?
Есть -- рубить голову, ибо рыба гниёт с головы.