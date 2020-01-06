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Чугайнов: «Российский футбол деградирует»

сегодня, 16:57

Бывший главный тренер «Новосибирска» Игорь Чугайнов прокомментировал нынешнее состояние футбола в России:

Дюков считает, что футбол у нас находится в стадии стагнации? Позволю себе не согласиться с уважаемым Александром Валерьевичем. На мой взгляд, человека, воспитанного в советской футбольной системе и по сей день работающего в региональном футболе, футбол деградирует.

Если на горизонте появляется молодой игрок, хотя бы более-менее оснащенный технически, его сразу же забирают топ-клубы. Борьба за этого человека идет нешуточная. О чем это говорит? О том, что с каждым годом в российском футболе становится все меньше индивидуальностей.

Не хватает ребят, чтобы насытить все клубы РПЛ, не говоря уже о ФНЛ. Мы до сих пор пользуемся остатками советского багажа, но он, к сожалению, иссякает. Нет новой подпитки. Поэтому командам приходится уповать на размер кошелька. Кто больше заплатит, тот и победит. Растить талантливых ребят никто не хочет. Поэтому мы и уступаем в скорости, игровом мышлении европейским командам.

Не скажу, что мы больше никогда не попадем в еврокубковую весну, но если это случится, то это будет стечение обстоятельств, а не системная работа.

Ранее известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что нынешние российские футболисты «Зенита» плохо оснащены технически.

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minai
minai
сегодня в 17:24
Лично меня беспокоит не то, что наш футбол в глубокой *опе, а то, что он там начал обустраиваться.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 17:22
Проснулась чудо-юдо)))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:20
Все зло в РПЛ от газпромовских. Футбол уже давно начал деградировать при питерских, что был фурсенко, что потом мудко...теперь дюков.
Пока газпром не отлучат от футбола, так и будем деградировать в РПЛ.
spartach n1
spartach n1 ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 17:19
Прав Чугайнов на все 100%. И это печально. Есть ли выход из этой ситуации? Есть -- рубить голову, ибо рыба гниёт с головы.
Предлагаешь прямо с кгбэшного царька начать ?
Ох Григорич,каким вольнодумцем стал ))
spartach n1
spartach n1
сегодня в 17:15
Спасибо эффективным менеджерам от Газпрома,за что не возьмутся сплошная мудковщина,или миллеровщина выходит !
Друзья Володи сказачного,бомбардира ночной хоккейной лиги,-пока Вавилон не уйдёт вон,ниче не изменится .
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:09
Прав Чугайнов на все 100%.
И это печально. Есть ли выход из этой ситуации?
Есть -- рубить голову, ибо рыба гниёт с головы.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 17:08
Футбол в регионах действительно в упадке. Если так дальше будет продолжаться то скоро останутся только клубы Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и столиц республик Рубин, Ахмат. Клубы даже в больших городах где больше миллиона жителей уже некому спонсировать
ziborock
ziborock
сегодня в 17:08
Согласен с Игорем на все 100%! Сочи наполовину из бывших сборников состоит а толку?! Да просто все они прошли через "стегнацию" Дюкова!
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 16:59
Просто это отмыв денег.
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