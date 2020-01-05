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Мещеряков: «У Сёмина есть действующий контракт с „Локомотивом“»

сегодня, 17:09

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал слухи, что «железнодорожники» ищут нового главного тренера вместо нынешнего наставника Юрия Сёмина:

Меня удивило столь активное обсуждение позиций главного тренера «Локомотива» в праздничные дни, видимо, кому-то дома не приготовили оливье. Считаю необходимым напомнить: у Юрия Павловича действующий контракт, и уже через 10 дней под руководством тренерского штаба начнется первый сбор команды. Все понимают, что последние результаты нельзя назвать удовлетворительными, а задачи, поставленные на первую часть сезона, не выполнены. Поэтому мы рассчитываем, что работа на сборах позволит исправить текущее положение дел.

Ранее стало известно о том, что главный тренер пражской «Славии» Йиндрих Трпишовски хочет возглавить «Локомотив».

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Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:30
Журналисту Егорову видать не только оливье не приготовили, всякую чушь несёт. Чудак!!!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:33
это и везде так в России, включая футбольные поля...
Паровозов
Паровозов
сегодня в 17:12
Работы непочатый край.
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