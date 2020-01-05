Мещеряков: «У Сёмина есть действующий контракт с „Локомотивом“»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал слухи, что «железнодорожники» ищут нового главного тренера вместо нынешнего наставника :

Меня удивило столь активное обсуждение позиций главного тренера «Локомотива» в праздничные дни, видимо, кому-то дома не приготовили оливье. Считаю необходимым напомнить: у Юрия Павловича действующий контракт, и уже через 10 дней под руководством тренерского штаба начнется первый сбор команды. Все понимают, что последние результаты нельзя назвать удовлетворительными, а задачи, поставленные на первую часть сезона, не выполнены. Поэтому мы рассчитываем, что работа на сборах позволит исправить текущее положение дел.