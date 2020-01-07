Балахнин: «Если „Ростов“ хочет бороться за место в ЛЧ, нужны усиления»

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о текущем положении бывшего клуба перед возобновлением чемпионата России.
Не совсем понятно, в каком составе команда подойдёт ко второй части РПЛ. Вокруг неё ходит много слухов относительно будущего игроков и финансовой ситуации. Поэтому пока сложно что-то говорить. Конечно, если дончане хотят бороться за место в Лиге чемпионов, им необходимо усиливаться. Думаю, все это прекрасно понимают.
Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич ранее заявил, что у его команды большие шансы на попадание в Лигу чемпионов.