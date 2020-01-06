Карпов, Дивеев и Бистрович заинтересовали «Эспаньол»

Бывший полузащитник «Эспаньола» Дмитрий Кузнецов заявил, что испанский клуб интересуется футболистами ЦСКА .

После матча с «армейцами» ко мне подошёл Жоан Капдевилья (представитель спортивного департамента «Эспаньола») и рассказал, что им понравились три игрока ЦСКА – Карпов, Дивеев и Бистрович. Узнали у меня информацию по этим футболистам. Я объяснил, что защитники ещё молодые, они играют на высоком уровне не так давно, а хорват не всегда попадает в основу. Посоветовал пока просто понаблюдать за ними.