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Карпов, Дивеев и Бистрович заинтересовали «Эспаньол»

сегодня, 19:09

Бывший полузащитник «Эспаньола» Дмитрий Кузнецов заявил, что испанский клуб интересуется футболистами ЦСКА.

После матча с «армейцами» ко мне подошёл Жоан Капдевилья (представитель спортивного департамента «Эспаньола») и рассказал, что им понравились три игрока ЦСКА – Карпов, Дивеев и Бистрович. Узнали у меня информацию по этим футболистам. Я объяснил, что защитники ещё молодые, они играют на высоком уровне не так давно, а хорват не всегда попадает в основу. Посоветовал пока просто понаблюдать за ними.

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Faustello
Faustello
сегодня в 20:21
Прямо лавина новостей из Эспаньола, Смолов и три коня, не хватает только короля Дзюбы, они бы порвали там премьеру всю ))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 20:08
интрига из пальца под Рождество...
drug01
drug01
сегодня в 20:06
Новогодние сплетни ????
За адекватность
За адекватность
сегодня в 19:50
"они играют на высоком уровне" В связи с праздниками решил вступить в бой с зеленым змеем, прекрасно понимая, на чьей стороне будет победа. Видимо я был не одинок, Д.Кузнецов морально был рядом.
ed_frxd_kfx7
ed_frxd_kfx7 ответил cska plus
сегодня в 19:44
Армейцы всем интересны, ЦСКА - кузница кадров!
Карпов...совсем сырой. Пацан еще. Тяжеловат..неповоротлив..Но прогрессирует...возможно и получится из него новый Игнашевич..со временем..
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:43
Думаю по весне список молодых игроков ЦСКА, которыми интересуются клубы Европы пополнится. Академия ЦСКА хорошо работает.
cska plus
cska plus
сегодня в 19:26
Армейцы всем интересны, ЦСКА - кузница кадров!
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 19:17
Надеюсь у них хватит ума не сказать: «Буду уезжать только в топовые европейские клубы, середняки меня не интересуют», как это сказал Кокорин, который в итоге похоронил себя как футболиста.
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