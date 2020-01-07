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Магнуссон: «С нетерпением жду возобновления чемпионата»

сегодня, 01:34

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон поделился ожиданиями от второй части сезона в чемпионате России.

Я с нетерпением жду, когда закончится пауза и чемпионат возобновится. Считаю, что у нас хорошая команда, но сейчас нам нужен небольшой отдых. Надо восстановиться и накопить силы на решающий отрезок. Самое главное — подойти в оптимальном составе к возобновлению чемпионата, чтобы ни у кого не было травм.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич ранее заявил, что цель «армейцев» на оставшуюся часть сезона – занять 2-е место и попасть в Лигу чемпионов.

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Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 02:16
Вай-вай-вай-ваай). Привычно, но, как загадочно!..)
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