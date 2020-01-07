Магнуссон: «С нетерпением жду возобновления чемпионата»

Защитник ЦСКА поделился ожиданиями от второй части сезона в чемпионате России.

Я с нетерпением жду, когда закончится пауза и чемпионат возобновится. Считаю, что у нас хорошая команда, но сейчас нам нужен небольшой отдых. Надо восстановиться и накопить силы на решающий отрезок. Самое главное — подойти в оптимальном составе к возобновлению чемпионата, чтобы ни у кого не было травм.