Магнуссон: «С нетерпением жду возобновления чемпионата»

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон поделился ожиданиями от второй части сезона в чемпионате России.
Я с нетерпением жду, когда закончится пауза и чемпионат возобновится. Считаю, что у нас хорошая команда, но сейчас нам нужен небольшой отдых. Надо восстановиться и накопить силы на решающий отрезок. Самое главное — подойти в оптимальном составе к возобновлению чемпионата, чтобы ни у кого не было травм.
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич ранее заявил, что цель «армейцев» на оставшуюся часть сезона – занять 2-е место и попасть в Лигу чемпионов.