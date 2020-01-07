Ильин: «От выступления за „Урал“ остались положительные эмоции»

Нападающий прокомментировал свой переход из «Урала» в «Ахмат».

От выступления за «Урал» остались положительные эмоции. Было много ярких событий, взлетов и падений, которые мы переживали вместе с командой, два финала Кубка России – очень яркие матчи, которые в карьере каждого футболиста оставляют большой отпечаток. Конечно, буду следить за «Уралом» в дальнейшем! Уральским болельщикам напоследок скажу большое спасибо за поддержку. На протяжении всего времени моего выступления в Екатеринбурге всегда чувствовалась поддержка болельщиков, даже когда были сложные периоды. В домашних и выездных матчах, куда бы мы ни летели, всегда болельщики были с нами, всегда поддерживали команду. Это очень важно – ощущать на поле поддержку! Так что болельщикам огромное спасибо!