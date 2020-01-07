Слуцкий: «Дзюба был очень расстроен из-за травли болельщиков»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о разговоре с нападающим «Зенита» и сборной России Артёмом Дзюбой, у которого недавно возникли проблемы с болельщиками.
Да, мы разговаривали с Артёмом на эту тему. Он был очень расстроен, и это вполне объяснимо. Дзюба — лучший бомбардир не только нашей сборной, но и один из лучших бомбардиров в отборочном цикле. Он многое сделал для сборной и в отборе к Евро, и на чемпионате мира.
Оскорблять игроков национальной сборной, неважно с какой фамилией, к которым вроде бы нет претензий, не совсем правильно. Я в таких ситуациях буду на стороне футболистов, естественно.
Сам из себя сделал героя хахахахахахах
Он стал героем для далеких от футбола хомячков, которые только ЧМ смотрели и все, они в принципе больше футбол не смотрят.
Дзюба абсолютно посредственный футболист, который в принципе не может быть примером ни для кого.
А все твои дифирамбы Дзюбе - это сплошное лицемерие, потому что он играет за Зенит!
Пример это Зинченко, пример это Месси, пример это Де Брюйне, пример это Головин, пример это Роналду, который впахивает, чтобы делать себя лучше и чтобы в таком возрасте быть на уровне. А не это двухметроевое посмешище!
Сам из себя сделал героя хахахахахахах
Он стал героем для далеких от футбола хомячков, которые только ЧМ смотрели и все, они в принципе больше футбол не смотрят.
Дзюба абсолютно посредственный футболист, который в принципе не может быть примером ни для кого.
А все твои дифирамбы Дзюбе - это сплошное лицемерие, потому что он играет за Зенит!
Пример это Зинченко, пример это Месси, пример это Де Брюйне, пример это Головин, пример это Роналду, который впахивает, чтобы делать себя лучше и чтобы в таком возрасте быть на уровне. А не это двухметроевое посмешище!
Но Дзюба как плаксивая девочка пожаловался и подключил админ. ресурс. Большего позора и быть не может.
Дзюба за всю свою футбольную карьеру зашкварился по полной! Кража денег у Быстрова, кража билетов на концерт у Павлюченко, скандалы, теперь еще и это. Как такого человека вообще можно уважать?
Но Дзюба как плаксивая девочка пожаловался и подключил админ. ресурс. Большего позора и быть не может.
Дзюба за всю свою футбольную карьеру зашкварился по полной! Кража денег у Быстрова, кража билетов на концерт у Павлюченко, скандалы, теперь еще и это. Как такого человека вообще можно уважать?
Он может быть злой,недовольный и пр.....но расстроенный - это не про него....
Уже через 15 минут после всей этой чебатухи поржал и забыл...))))
Слишком позитивный человек ...ему просто некогда негативить...
Он может быть злой,недовольный и пр.....но расстроенный - это не про него....
Уже через 15 минут после всей этой чебатухи поржал и забыл...))))
Слишком позитивный человек ...ему просто некогда негативить...