Слуцкий: «Дзюба был очень расстроен из-за травли болельщиков»

Главный тренер «Рубина» рассказал о разговоре с нападающим «Зенита» и сборной России , у которого недавно возникли проблемы с болельщиками.

Да, мы разговаривали с Артёмом на эту тему. Он был очень расстроен, и это вполне объяснимо. Дзюба — лучший бомбардир не только нашей сборной, но и один из лучших бомбардиров в отборочном цикле. Он многое сделал для сборной и в отборе к Евро, и на чемпионате мира.

Оскорблять игроков национальной сборной, неважно с какой фамилией, к которым вроде бы нет претензий, не совсем правильно. Я в таких ситуациях буду на стороне футболистов, естественно.