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Слуцкий: «Дзюба был очень расстроен из-за травли болельщиков»

сегодня, 11:42

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о разговоре с нападающим «Зенита» и сборной России Артёмом Дзюбой, у которого недавно возникли проблемы с болельщиками.

Да, мы разговаривали с Артёмом на эту тему. Он был очень расстроен, и это вполне объяснимо. Дзюба — лучший бомбардир не только нашей сборной, но и один из лучших бомбардиров в отборочном цикле. Он многое сделал для сборной и в отборе к Евро, и на чемпионате мира.

Оскорблять игроков национальной сборной, неважно с какой фамилией, к которым вроде бы нет претензий, не совсем правильно. Я в таких ситуациях буду на стороне футболистов, естественно.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответил Гавроша
сегодня в 13:09
Он сам сделал из себя героя! Завидно?
Завидовать Дзюбе?! Ты шутишь?! Не имею привычки вообще кому-либо завидовать.

Сам из себя сделал героя хахахахахахах
Он стал героем для далеких от футбола хомячков, которые только ЧМ смотрели и все, они в принципе больше футбол не смотрят.
Дзюба абсолютно посредственный футболист, который в принципе не может быть примером ни для кого.
А все твои дифирамбы Дзюбе - это сплошное лицемерие, потому что он играет за Зенит!

Пример это Зинченко, пример это Месси, пример это Де Брюйне, пример это Головин, пример это Роналду, который впахивает, чтобы делать себя лучше и чтобы в таком возрасте быть на уровне. А не это двухметроевое посмешище!
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил Igo0rek
сегодня в 13:06
Самое смешное, что из Дзюбы сделали реально культ личности... Герой России и так далее. Так в чем геройство? Забивать Сан-Марино и еже с ними сборным, это героизм?
Сейчас Дзюба лучший! А ты чей?
Гавроша
Гавроша ответил Igo0rek
сегодня в 13:04
Самое смешное, что из Дзюбы сделали реально культ личности... Герой России и так далее. Так в чем геройство? Забивать Сан-Марино и еже с ними сборным, это героизм?
Он сам сделал из себя героя! Завидно?
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 13:01
Самое смешное, что из Дзюбы сделали реально культ личности... Герой России и так далее. Так в чем геройство? Забивать Сан-Марино и еже с ними сборным, это героизм?
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 12:59
Это по сути часть футбола. Болельщики всегда будут поливать грязью футболистов других команд, тем более предателей.

Но Дзюба как плаксивая девочка пожаловался и подключил админ. ресурс. Большего позора и быть не может.

Дзюба за всю свою футбольную карьеру зашкварился по полной! Кража денег у Быстрова, кража билетов на концерт у Павлюченко, скандалы, теперь еще и это. Как такого человека вообще можно уважать?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:57
Одна из немногих вещей которую трудно или почти невозможно представить это - расстроенный Дзюба....
Он может быть злой,недовольный и пр.....но расстроенный - это не про него....
Уже через 15 минут после всей этой чебатухи поржал и забыл...))))
Слишком позитивный человек ...ему просто некогда негативить...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Гавроша
сегодня в 12:32
Из города Санкт-Петербурга, которые на днях распевали нацисткие кричалки и перекрыли улицу в городе
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил Leha-ha50
сегодня в 12:22
Не молотил бы языком, так и не было такой реакции.
    ФК Пупсик
    ФК Пупсик
    сегодня в 12:16
    Стыдно за свиней со свастикой!
    Гавроша
    Гавроша
    сегодня в 12:12
    Это не болельщики, это нацики!
    EAGinLE
    EAGinLE ответил Leha-ha50
    сегодня в 12:08
    От Дзюбы в адрес Тулы и болельщиков только тёплые слова слышал. А его слова в ответ неадекватам поддерживаю. Не молчать же ему когда его освистывают. В Туле ему аплодируют когда Зенит приезжает.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 11:51
    Не молотил бы языком, так и не было такой реакции.
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 11:48
    Наверное Дзюба еще и плакал , он такой !)
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