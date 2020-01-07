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Скопинцев: «Рад, что возвращаюсь в родной клуб»

сегодня, 12:01

Новичок «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился эмоциями после своего перехода в московский клуб

Испытываю большую радость от того, что в рождественский день возвращаюсь в родной клуб, который мне очень многое дал как игроку. Я ценю желание главного тренера «Динамо» видеть меня в своей команде. Благодарен также руководству клуба за то, что данный переход стал реальностью. Ждал момента, когда вернусь в «Динамо», чтобы защищать бело-голубые цвета.

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makkie
makkie
сегодня в 12:13
Ждал момента, когда вернусь в «Динамо», чтобы защищать бело-голубые цвета.
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Ахах, врут и не краснеют :)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:11
Когда уходил, тоже небось радовался???
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