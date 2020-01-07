Скопинцев: «Рад, что возвращаюсь в родной клуб»

Новичок «Динамо» поделился эмоциями после своего перехода в московский клуб.

Испытываю большую радость от того, что в рождественский день возвращаюсь в родной клуб, который мне очень многое дал как игроку. Я ценю желание главного тренера «Динамо» видеть меня в своей команде. Благодарен также руководству клуба за то, что данный переход стал реальностью. Ждал момента, когда вернусь в «Динамо», чтобы защищать бело-голубые цвета.