Слуцкий ответил на обвинения Беренса

Главный тренер «Рубина» ответил на обвинения нападающего «Витесса» .

Год футбола он потерял из-за собственной лени, непрофессионализма и алчности. Все очень просто. Тот серьезный разговор, про который он рассказывает, и после которого он, якобы, сразу же перестал попадать в состав, состоялся в октябре, а последний матч в старте он провел в феврале. Это первое. Второе — выпал он из игрового состава, потому что долгий промежуток времени у него было 22% жировой массы, при максимальной норме в 14%. И на каждой тренировке он показывал абсолютно худшие результаты в уровне общего объема и интенсивности, за что ему регулярно поступали замечания и от меня, и от тренера по физ. подготовке. Он был выведен из состава из-за непрофессионализма и неготовности. А летом мы предлагали ему разорвать контракт и уйти бесплатно. Если он так уж хотел играть в футбол, он вполне мог покинуть «Витесс». Но он выбрал вариант, при котором он бы работал со второй командой и получал свою зарплату, а не реализовывал мечту играть в футбол.