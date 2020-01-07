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Слуцкий ответил на обвинения Беренса

сегодня, 10:43

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на обвинения нападающего «Витесса» Роя Беренса.

Год футбола он потерял из-за собственной лени, непрофессионализма и алчности. Все очень просто. Тот серьезный разговор, про который он рассказывает, и после которого он, якобы, сразу же перестал попадать в состав, состоялся в октябре, а последний матч в старте он провел в феврале. Это первое. Второе — выпал он из игрового состава, потому что долгий промежуток времени у него было 22% жировой массы, при максимальной норме в 14%. И на каждой тренировке он показывал абсолютно худшие результаты в уровне общего объема и интенсивности, за что ему регулярно поступали замечания и от меня, и от тренера по физ. подготовке. Он был выведен из состава из-за непрофессионализма и неготовности. А летом мы предлагали ему разорвать контракт и уйти бесплатно. Если он так уж хотел играть в футбол, он вполне мог покинуть «Витесс». Но он выбрал вариант, при котором он бы работал со второй командой и получал свою зарплату, а не реализовывал мечту играть в футбол.

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Все комментарии
Trepanator
Trepanator
сегодня в 11:24
Трудно держать жировую массу,когда у тренера на 258% она превышена
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:12
Парню 33-й год ....отжирается как бегемот....на тренировках филонит...и ещё что то скрипит журналистам про негатив со стороны главного тренера....))))

В командах ЛВС ленивым,алчным и толстым - нет места в составе....
...и это правильно....
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:59
Так он и после Лёни не играет.А будет,или нет-время покажет.
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