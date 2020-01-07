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Слуцкий: «Игнатьев - самый талантливый молодой футболист России»

сегодня, 10:52

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал трансфер нападающего Ивана Игнатьева в казанский клуб.

На мой взгляд, это вообще самый талантливый молодой футболист России. И если нам удастся раскрыть его потенциал, то он уже в ближайшем будущем может стать игроком национальной сборной.

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Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:39
Пока что он самый жадненький до бабла молодой игрочишка России.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:15
Согласен...
Потенциал безкрайний...
Возраст,мастерство,физические данные - на уровне...
Всё остальное в его руках (ногах)....
Удачи Игнатьеву !!!!!!
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 11:14
Леня знает что говорит !
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:07
В какой возрастной категории???Остальное-"ёжик в тумане",с большой вероятностью стать "очередным".Деньги и агенты,отсутствие воспитания и образования у нас всё умножают на ноль.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 10:59
Сколько этих талантливых до футбольной пенсии в перспективных ходят, но очень ценят зарплату в контракте.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:57
Главное, что бы не превратился в Кокорина.
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