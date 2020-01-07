Слуцкий: «Игнатьев - самый талантливый молодой футболист России»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал трансфер нападающего в казанский клуб.

На мой взгляд, это вообще самый талантливый молодой футболист России. И если нам удастся раскрыть его потенциал, то он уже в ближайшем будущем может стать игроком национальной сборной.