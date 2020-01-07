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Клименко на правах свободного агента перешёл в «Черноморец»

сегодня, 13:53

Полузащитник Владислав Клименко перешел в «Черноморец».

Последним клубом центрального полузащитника был «Ингулец», по истечении контракта Владислав покинул команду и присоединился к одесскому клубу на правах свободного агента. Подробности контракта хавбека с новым клубом остаются неизвестными.

В текущем сезоне 25-летний хавбек сыграл в 17 матчах, отличившись двумя голами и двумя результативными передачами.

Недавно «Черноморец» покинул российский нападающий Василий Павлов. Форвард являлся единственным российским футболистом в чемпионате Украины.

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