Клименко на правах свободного агента перешёл в «Черноморец»

сегодня, 13:53

Полузащитник перешел в «Черноморец».

Последним клубом центрального полузащитника был «Ингулец», по истечении контракта Владислав покинул команду и присоединился к одесскому клубу на правах свободного агента. Подробности контракта хавбека с новым клубом остаются неизвестными.

В текущем сезоне 25-летний хавбек сыграл в 17 матчах, отличившись двумя голами и двумя результативными передачами.

Недавно «Черноморец» покинул российский нападающий Василий Павлов. Форвард являлся единственным российским футболистом в чемпионате Украины.