Клименко на правах свободного агента перешёл в «Черноморец»

Полузащитник Владислав Клименко перешел в «Черноморец».
Последним клубом центрального полузащитника был «Ингулец», по истечении контракта Владислав покинул команду и присоединился к одесскому клубу на правах свободного агента. Подробности контракта хавбека с новым клубом остаются неизвестными.
В текущем сезоне 25-летний хавбек сыграл в 17 матчах, отличившись двумя голами и двумя результативными передачами.
Недавно «Черноморец» покинул российский нападающий Василий Павлов. Форвард являлся единственным российским футболистом в чемпионате Украины.