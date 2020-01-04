Возвращение супергероя

Нынешний «Милан» может спасти только чудо. Клуб спотыкается все сильнее с каждым годом. «Соккер.ру» - об отчаянном шаге Златана Ибрагимовича, который решил спасать «Милан».
Всю первую часть сезона, пока контракт эпатажного шведского бомбардира с «Лос-Анджелес Гэлакси» подходил к концу, обсуждались варианты продолжения карьеры Ибрагимовича в Европе. «Милан» назывался в качестве одного из основных претендентов. Однако время шло, подтверждения этим слухам не наблюдалось, а «Милан» все больше тонул в пучине плохих результатов и безнадежной игры.
Казалось, что амбициозный Ибрагимович в такую обстановку возвращаться не захочет. Но швед питает слабость к Италии, а также достаточно амбициозен, чтобы думать сейчас уже даже не столько о трофеях командных, сколько о регулярной игровой практике и статусе первой звезды. Из всех его любимых итальянских клубов, где ему доводилось пылить, только «Милан» мог это позволить. Пусть и без трофейных перспектив. Зато с возможностью стать настоящим героем и не терять статуса самого яркого игрока команды, с которым Ибрагимович жил в последние годы во всех клубах. Поэтому оставалось только утрясти контрактные нюансы.
Контракт Ибрагимовича с «Миланом» - многоуровневый, что сделано для подстраховки клуба и шведа. Обе стороны понимают, что друг другу гарантий не могут дать. Все-таки Златан давно не играл в Европе, а возраст может дать о себе знать. «Милан» же может оказаться настолько безнадежным, что даже мастерство Ибрагимовича не спасет. Поэтому стороны и подстраховались. Контракт подписан до конца сезона, зарплата Ибрагимовича составит 3,5 миллиона евро, плюс еще 500 тысяч он получит, если «Милан» попадет в еврокубки по итогам сезона.
Выглядит это настоящим вызовом, поскольку «россонери» занимают 11-е место в Серии А с отставанием в 10 очков от пятого места. Если же Ибрагимович проведет хотя бы половину всех матчей «Милана» в оставшейся части сезона, то его контракт автоматически продлится на год, а годовая зарплата составит шесть миллионов евро. Вот такая схема, позволяющая обеим сторонам учитывать их интересы.
Нужно теперь вспомнить, как Ибрагимовича встречали в Милане. Кажется, уже по самому приему в городе швед понял, что не прогадал с выбором клуба. Вряд ли где-то в другом месте его встретили бы с таким благоговением и надеждой на спасение. Сотни фанатов слагали песни о легендарном шведе, который приехал, чтобы вытащить их команду из небытия.
Я очень рад вернуться. Для меня это сильные эмоции. Я всегда говорил, что здесь мой дом. Наконец, я вернулся, побыв в других командах. Главное, что я снова с вами. Я жду всех на «Сан-Сиро». Надеюсь, что мы взорвем его, как и раньше.
Не подкачало и традиционное сообщение Ибрагимовича в Твиттере, где он подчеркивает обычно свою крутость, делая это нагло, но зачастую подобное поведение оказывается даже оправданным. Например, после прилета в Милан он опубликовал фото ног, стоящих на земле, с подписью: «Высокомерие? Нет. Уверенность».
Так он решил ответить тем, кто сомневается в целесообразности нового союза шведа с «Миланом». Дескать, уже и один не тот, и другой. Златан, например, не выходил на поле с 25 октября. Довольно большой перерыв. Но Ибрагимович никогда не давал повода усомниться в своем профессионализме и ответственном отношении к форме – иначе бы не играл результативно до такого возраста. Поэтому физическое состояние Ибрагимовича не должно подкачать. Отчасти это он доказал сразу же в товарищеском матче с «Родензе» (9:0) из пятого итальянского дивизиона.
Ибрагимович сыграл только в первом тайме, сумел отличиться голом и голевой передачей, после чего заявил, что готов сыграть и в первом официальном матче – с «Сампдорией»:
Поражения мне не нужны. Если я в команде, а результатов нет, значит, это все бесполезно. Лучше ставить другого игрока. Но цель состоит в том, чтобы забивать, отдавать пасы и держаться на высоком уровне. Я знаю, что нужно делать.
Стефано Пиоли в товарищеской встрече попробовал схему с включенным Ибрагимовичем, как и предполагала итальянская пресса, это расстановка 4-3-3, где крайними атакующими игроками рядом со Златаном выступают Хакан Чалханоглу и Сусо. Скорее всего, персонажи вокруг будут меняться, а вот центральная роль Ибрагимовича в ближайших матчах окажется железной. Тут вопрос в том, насколько швед готов физически держать график и приносить пользу. Думается, что запас доверия со стороны руководства и тренерского штаба у него большой. Ведь швед рассматривается не только как надежда на результативность, но и как психологический лидер для команды, которая зачастую в нынешнем сезоне выглядит просто разобранной и разнузданной толпой звезд, которым ничего не нужно, кроме своевременной выплаты зарплаты. Ибрагимович может стать центральной фигурой, которая и навалять способна в случае чего.
О выборе номера «21»: «Этот номер выбрал мой сын. Я ему показал доступные номера, и он остановился на 21-м».
О долгих переговорах: «Я с Бобаном и Мальдини чаще говорил в последнее время, чем со своей женой. Но все прошло хорошо. Поэтому я здесь. Меня ничего не пугало».
О других вариантах: «Я получил предложений в 38 лет больше, чем у меня было в 28. Был честен перед собой: либо я выбираю трехлетний контракт, чтобы заработать больше денег, либо выбираю наиболее интересный вызов. Решение не было сложным. Ведь уходил из „Милана“ в 2012 году я против своей воли. А „Милан“ остается моим домом, где я снова стал получать радость от игры в футбол после ухода из „Барселоны“».
О статусе лидера: «У меня двое детей! Я знаю, как заставить молодежь расти. Но я буду собой. Нам придется усердно работать. Нужно уметь переносить трудности. Иначе ты не сделаешь всего возможного для команды. Не все знают, как это, но мне нравится много работать».
Некогда грозный Милан превратился в настоящий цирк.
Некогда грозный Милан превратился в настоящий цирк.