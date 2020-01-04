Возвращение супергероя

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Нынешний «Милан» может спасти только чудо. Клуб спотыкается все сильнее с каждым годом. «Соккер.ру» - об отчаянном шаге Златана Ибрагимовича, который решил спасать «Милан».

Всю первую часть сезона, пока контракт эпатажного шведского бомбардира с «Лос-Анджелес Гэлакси» подходил к концу, обсуждались варианты продолжения карьеры Ибрагимовича в Европе. «Милан» назывался в качестве одного из основных претендентов. Однако время шло, подтверждения этим слухам не наблюдалось, а «Милан» все больше тонул в пучине плохих результатов и безнадежной игры.

Казалось, что амбициозный Ибрагимович в такую обстановку возвращаться не захочет. Но швед питает слабость к Италии, а также достаточно амбициозен, чтобы думать сейчас уже даже не столько о трофеях командных, сколько о регулярной игровой практике и статусе первой звезды. Из всех его любимых итальянских клубов, где ему доводилось пылить, только «Милан» мог это позволить. Пусть и без трофейных перспектив. Зато с возможностью стать настоящим героем и не терять статуса самого яркого игрока команды, с которым Ибрагимович жил в последние годы во всех клубах. Поэтому оставалось только утрясти контрактные нюансы.

Контракт Ибрагимовича с «Миланом» - многоуровневый, что сделано для подстраховки клуба и шведа. Обе стороны понимают, что друг другу гарантий не могут дать. Все-таки Златан давно не играл в Европе, а возраст может дать о себе знать. «Милан» же может оказаться настолько безнадежным, что даже мастерство Ибрагимовича не спасет. Поэтому стороны и подстраховались. Контракт подписан до конца сезона, зарплата Ибрагимовича составит 3,5 миллиона евро, плюс еще 500 тысяч он получит, если «Милан» попадет в еврокубки по итогам сезона.

Выглядит это настоящим вызовом, поскольку «россонери» занимают 11-е место в Серии А с отставанием в 10 очков от пятого места. Если же Ибрагимович проведет хотя бы половину всех матчей «Милана» в оставшейся части сезона, то его контракт автоматически продлится на год, а годовая зарплата составит шесть миллионов евро. Вот такая схема, позволяющая обеим сторонам учитывать их интересы.

Нужно теперь вспомнить, как Ибрагимовича встречали в Милане. Кажется, уже по самому приему в городе швед понял, что не прогадал с выбором клуба. Вряд ли где-то в другом месте его встретили бы с таким благоговением и надеждой на спасение. Сотни фанатов слагали песни о легендарном шведе, который приехал, чтобы вытащить их команду из небытия.

Я очень рад вернуться. Для меня это сильные эмоции. Я всегда говорил, что здесь мой дом. Наконец, я вернулся, побыв в других командах. Главное, что я снова с вами. Я жду всех на «Сан-Сиро». Надеюсь, что мы взорвем его, как и раньше.

Не подкачало и традиционное сообщение Ибрагимовича в Твиттере, где он подчеркивает обычно свою крутость, делая это нагло, но зачастую подобное поведение оказывается даже оправданным. Например, после прилета в Милан он опубликовал фото ног, стоящих на земле, с подписью: «Высокомерие? Нет. Уверенность».

Так он решил ответить тем, кто сомневается в целесообразности нового союза шведа с «Миланом». Дескать, уже и один не тот, и другой. Златан, например, не выходил на поле с 25 октября. Довольно большой перерыв. Но Ибрагимович никогда не давал повода усомниться в своем профессионализме и ответственном отношении к форме – иначе бы не играл результативно до такого возраста. Поэтому физическое состояние Ибрагимовича не должно подкачать. Отчасти это он доказал сразу же в товарищеском матче с «Родензе» (9:0) из пятого итальянского дивизиона.

🔥 Zlatan Ibrahimovic buteur pour son premier match (amical) avec l'AC Milan, depuis son retour ! pic.twitter.com/LKiqPVCdhv — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 3, 2020

Ибрагимович сыграл только в первом тайме, сумел отличиться голом и голевой передачей, после чего заявил, что готов сыграть и в первом официальном матче – с «Сампдорией»:

Поражения мне не нужны. Если я в команде, а результатов нет, значит, это все бесполезно. Лучше ставить другого игрока. Но цель состоит в том, чтобы забивать, отдавать пасы и держаться на высоком уровне. Я знаю, что нужно делать.

Стефано Пиоли в товарищеской встрече попробовал схему с включенным Ибрагимовичем, как и предполагала итальянская пресса, это расстановка 4-3-3, где крайними атакующими игроками рядом со Златаном выступают Хакан Чалханоглу и Сусо. Скорее всего, персонажи вокруг будут меняться, а вот центральная роль Ибрагимовича в ближайших матчах окажется железной. Тут вопрос в том, насколько швед готов физически держать график и приносить пользу. Думается, что запас доверия со стороны руководства и тренерского штаба у него большой. Ведь швед рассматривается не только как надежда на результативность, но и как психологический лидер для команды, которая зачастую в нынешнем сезоне выглядит просто разобранной и разнузданной толпой звезд, которым ничего не нужно, кроме своевременной выплаты зарплаты. Ибрагимович может стать центральной фигурой, которая и навалять способна в случае чего.

О выборе номера «21»: «Этот номер выбрал мой сын. Я ему показал доступные номера, и он остановился на 21-м».

О долгих переговорах: «Я с Бобаном и Мальдини чаще говорил в последнее время, чем со своей женой. Но все прошло хорошо. Поэтому я здесь. Меня ничего не пугало».

О других вариантах: «Я получил предложений в 38 лет больше, чем у меня было в 28. Был честен перед собой: либо я выбираю трехлетний контракт, чтобы заработать больше денег, либо выбираю наиболее интересный вызов. Решение не было сложным. Ведь уходил из „Милана“ в 2012 году я против своей воли. А „Милан“ остается моим домом, где я снова стал получать радость от игры в футбол после ухода из „Барселоны“».

О статусе лидера: «У меня двое детей! Я знаю, как заставить молодежь расти. Но я буду собой. Нам придется усердно работать. Нужно уметь переносить трудности. Иначе ты не сделаешь всего возможного для команды. Не все знают, как это, но мне нравится много работать».