Иванов: «Были готовы к тому, что Ильин уйдет»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о переходе нападающего в «Ахмат».

У нас была договоренность: если у него будет предложение, мы его отпустим. У него оставалось четыре месяца контракта, поэтому мы получили за него хоть какие-то деньги. Ему поступило хорошее предложение, от которого он не смог отказаться. Мы были готовы к тому, что он уйдет. Желаем ему удачи.

Удовлетворены ли мы суммой? Конечно, чем больше, тем лучше. Но так как он через четыре месяца ушел бы бесплатно, мы удовлетворены, что смогли продать его за деньги.