Слуцкий: «19-й тур будет в марте или первый, не имеет значения в РПЛ»

Главный тренер «Рубина» выразил мнение о влиянии схемы «осень-весна» на развитие российского футбола.

Упал ли уровень чемпионата России в последнее время упал? Сейчас я не могу его оценить, потому что последние три года не работал в России. И сегодня я условный «Ден Хааг» знаю лучше, чем любой российский клуб. На данный момент я не особо в теме.

Схема «осень-весна» здесь вообще ни при чем. Мы в России и раньше играли с марта по конец ноября-начало декабря. И сейчас так же. В чем проблема? Никто не играет в январе-феврале. А какой по счету тур будет в марте – первый или 19-й, – разницы не имеет.

Причина, я думаю в том, что у каждого клуба были индивидуальные причины. Нельзя сравнивать результаты в Лиги Европы и в Лиге чемпионов. Нельзя также сравнивать соперников, которые были у «Локомотива», и соперников остальных клубов.