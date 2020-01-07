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Слуцкий: «19-й тур будет в марте или первый, не имеет значения в РПЛ»

сегодня, 13:46

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выразил мнение о влиянии схемы «осень-весна» на развитие российского футбола.

Упал ли уровень чемпионата России в последнее время упал? Сейчас я не могу его оценить, потому что последние три года не работал в России. И сегодня я условный «Ден Хааг» знаю лучше, чем любой российский клуб. На данный момент я не особо в теме.

Схема «осень-весна» здесь вообще ни при чем. Мы в России и раньше играли с марта по конец ноября-начало декабря. И сейчас так же. В чем проблема? Никто не играет в январе-феврале. А какой по счету тур будет в марте – первый или 19-й, – разницы не имеет.

Причина, я думаю в том, что у каждого клуба были индивидуальные причины. Нельзя сравнивать результаты в Лиги Европы и в Лиге чемпионов. Нельзя также сравнивать соперников, которые были у «Локомотива», и соперников остальных клубов.

Ранее Слуцкий поделился ожиданиями от работы в «Рубине». 

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Бубнин
Бубнин
сегодня в 14:41
Клопп: "Рубин" - фантастическая команда! Слуцкий невероятен!"
LOpp
LOpp
сегодня в 14:21
Футболистам 2 раза в год приходится набирать форму с нуля!
МапС
МапС
сегодня в 14:10
В марте лучше первый тур. Новый год - новый чемп.
cska plus
cska plus
сегодня в 13:54
Нет, всё-таки разница есть.
Strikers188
Strikers188
сегодня в 13:49
Главная разница в том, что бездарные паспортисты которые проводят всего по 30-35 матчей за сезон получают 2 раза отпуск, летом между чемпионатами и зимой в зимнюю паузу
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