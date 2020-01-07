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Агент Макарова: «Мне очень неудобно перед ЦСКА»

сегодня, 13:51

Агент полузащитника «Рубина» Дениса Макарова прокомментировал переход своего клиента в казанский клуб.

Рады, что все закончилось. Мы выдохнули. Это была долгая сделка, непростой выбор между «Рубином» и ЦСКА. Присутствовало большое нервное напряжение. Денис долго колебался между московским и казанским клубом. Маятник качался в разные стороны. Важным фактором стало присутствие Олега Веретенникова в штабе «Рубина». Денис с ним работал, у них хорошие отношения, как у наставника с учеником, они большие друзья. Но окончательно убедила личная беседа с Леонидом Викторовичем. Слуцкий был очень настойчив, это склонило к окончательному выбору.

После первого медосмотра мы понимали, что со здоровьем нет ничего серьёзного. Второй медосмотр это подтвердил. Слуцкий всё выяснил, позвонил сам. Сделал многое для того, чтобы был проведен повторный медосмотр, потом встретился с нами, все объяснил. Потому что после первого медосмотра у игрока был негатив. Было неправильное описание состояния игрока. Второй медосмотр был моей инициативой, чтобы посмотреть реальное состояние. А потом подключился Слуцкий.

Мне очень неудобно перед ЦСКА, они проявляли настойчивость. Такой большой клуб заметил его давно, они профессионально делали свою работу. Это был непростой выбор, но на таком этапе для молодого игрока много играют личные взаимоотношения.

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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 14:18
Вряд ли футбольным агентам знакомы такие понятия как честь и совесть
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:17
Будет стыдно, но не долго.
Шмулик Замуздецкий - Кац
Шмулик Замуздецкий - Кац
сегодня в 14:11
Я не ошибся ? Рубин предложил живые деньги и полноценный трансфер, а кони - традиционную уже аренду ?
Василий 50
Василий 50
сегодня в 14:09
Какой "воспитанный" агент.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:05
НЕ НУЖЕН ОН ЦСКА! СВОЕГО ХЛАМА ХВАТАЕТ))
cska plus
cska plus
сегодня в 13:58
На вкус и цвет друзей нет.
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